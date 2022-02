Evitar el exceso de “carga” o turismo en el Parque Nacional Arrecife Alacranes es vital para que se tenga una mejor conservación del lugar.

En el 2005 se tenía el registro de la llegada de barcos procedentes de ocho marinas; en 2020 el número llegó a 24, señaló Armando Carmona, coordinador de tarjetas de reporte creada por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (Lanresc), mediante la conferencia virtual que realizó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) para dar a conocer el proceso de obtención de información para crear estas fichas.

El especialista indicó que si se aumenta la capacidad de carga en un ecosistema generaría una especie de cadena que va afectando un componente natural del entorno de dicha zona, lo que sería perjudicial para los seres vivos en ella.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha hecho estudios sobre el número de personas ideales que podrían visitar los arrecifes por día y señalan que es de 111 turistas para evitar la sobrecarga.

“Lo ideal es que los usuarios tengan conciencia de ese problema, por lo que depende de ellos respetar dicho número, si no va ocurrir es un escenario “estresado”, que es lo que se quiere evitar, no solo para ese ecosistema en particular, sino en cualquier área natural”, señaló.

Arrecife Alacranes, vital para el ecosistema

El Arrecife Alacranes es la estructura coralina más grande del Golfo de México. Sus ambientes terrestre y marino albergan una gran diversidad biológica de especies en peligro de extinción, endémicas y de interés económico.

Por su importancia fue declarado Área Natural Protegida en la categoría de Parque Marino Nacional así como Reserva de la Biosfera por la Unesco y Sitio Ramsar por la Convención Internacional de Humedales.

