La llegada de visitantes extranjeros a la ciudad de Mérida podría imponer récord en la primera mitad del año, actividad dinamizada principalmente por la promoción del destino y la creciente conectividad aérea, destacó el director de Turismo municipal de Mérida, José Luis Martínez Semerena.

Sólo de enero a abril de este año, los visitantes extranjeros que llegaron a Yucatán fueron 120,963, principalmente provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, los que generaron una derrama por 142 millones de dólares.

El funcionario municipal destacó que estos números se incrementarán en esta primera mitad del año, por lo que ahora es más común observar en la capital yucateca a visitantes de todos los rincones del mundo.

Martínez Semerena comentó que los turistas internacionales que llegan a la ciudad de Mérida son los catalogados de elevado poder adquisitivo, no son spring breakers, no son mochileros, no son jóvenes o estudiantes.

“Por ello, seguimos apostando por la promoción del destino en Europa y otras partes del mundo, son visitantes que cuando viajan están una semana o quince días en la entidad”, dijo.

Los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) y la Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF) del Inegi revelaron que los visitantes internacionales que ingresaron y salieron del país generan gastos promedio de 1,187 dólares.