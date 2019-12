Uady, sin capacidad para admitir a más alumnos

Óscar Chan/Mérida

Aunque la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los exámenes de admisión en las universidades públicas pueda ser una realidad el siguiente año, la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) no podrá admitir a más estudiantes de nuevo ingreso de los que se tiene programado, pues actualmente opera a su máxima capacidad, con un promedio de 26 mil alumnos en el nivel medio superior y superior.

Sobre el tema, el rector de la Uady, José de Jesús Williams, advirtió que las declaraciones del Gobierno federal en ocasiones se contradicen e incluso ponen en riesgo la educación pública, pues por un lado se pide admitir a más estudiantes en las instituciones, pero por el otro se amenaza con recortarles presupuesto.

“Si no hay el financiamiento correspondiente, pues sencillamente se estancará la educación pública y por otro lado se corre el riesgo de que pueda haber un retroceso, sobre todo en el tema de la calidad educativa”, lamentó.

Como se sabe, en septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso eliminar los exámenes de admisión para garantizar que todos los estudiantes concluyan sus estudios de nivel superior y así eliminar la polémica.



En ese sentido, Williams respondió que en el caso de la Uady no se puede aceptar a más estudiantes ya que no existen los espacios físicos para abastecer la demanda, tanto en el nivel medio superior como el superior.

“Nosotros no estamos en contra de que se eliminen los exámenes, el asunto no es que se eliminen, sino que son para seleccionar porque no hay capacidad, si la hubiera entrarían todos, así de simple”, concluyó.