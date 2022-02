Uady ofrece rehabilitación a pacientes con secuelas de Covid

MÉRIDA, Yucatán.- El Laboratorio de Rehabilitación Integrativa, atención a pacientes post Covid-19 que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), tiene como objetivo brindar atención a personas que sufrieron esta enfermedad y que actualmente se encuentran afectados en su calidad de vida o independencia desde la más crítica hasta la más leve.

La profesora de la Facultad de Medicina de la Uady, Nadia Maldonado Rodríguez, señaló que cualquier persona puede solicitar este servicio principalmente aquellas personas que difícilmente pueden tener una prescripción médica porque no puede ser perceptiva la secuela.

“Estas secuelas que tratamos de minimizar porque son basadas en la percepción de las persona son las más difíciles que lleguen al área de atención y lamentablemente mantienen al paciente durante meses hasta que terminan cansados por sensaciones que no pueden describir y que son parte del post Covid-19”, explicó.

Tres meses con la sintomatología se puede hablar de un “long Covid” o persistente, entre los síntomas esta la sensación de astenia o fatiga, malestar general, cefalea, dolores musculares y articulares, disnea, presión y/o dolor torácico, disminución en la concentración y anosmia.

“Una de las cosas con las que nos hemos topado es el permiso que deben de pedir las personas para tomar una rehabilitación, eso se ve cada vez más; nos llegan y nos dicen que ya no van a poder tomar más la terapia porque el documento otorgado para ello ya venció; el proceso de terapia no está contemplado para faltar en el trabajo lo que eso ha complicado el trabajo de los rehabilitadores al ya no poder justificar que ese paciente necesita una terapia”, indicó.

Señaló que esto se puede cambiar con la entrada en vigor de los conceptos que puede colocar los médicos tratantes para que se pueda permitir realizar el proceso de rehabilitación: RA02: enfermedad posterior a la Covid-19 y RA03: síndrome inflamatorio mulsistémico asociado a la Covid-19.

El laboratorio está abierto para toda la población, con un horario de las 7:30 horas hasta las 14:30 horas de lunes a viernes, ubicado en la calle 100 número 613 x 43 de la colonia Inalámbrica en el Campus de la Salud. Pueden solicitar información para la rehabilitación post Covid a los números: 999 9240554 ext. 36223 y al 9995932086 solo se reciben mensajes.

