Las autoridades de los tres niveles de Gobierno podrá entregar apoyos y programas sociales en Yucatán durante la campaña electoral que iniciará el próximo 1 de marzo, declaró ayer el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Alvarado Díaz, quien puntualizó que estas instancias gubernamentales no podrán difundir y ni dar promoción a los citadas entregas.

“Lo que está prohibido en una elección, en términos de contienda, es la publicidad que deban de hacer de los actos de gobierno, lo que no se puede hacer es la difusión de estos actos, sin embargo, no es una parálisis total la que la elección o todo el proceso exige para quienes están en el poder, no son tres meses de vacaciones, son tres meses que seguirán trabajando y si tienen que entregar apoyos tendrán que cuidar la forma en la cual lo estén haciendo, obviamente no se puede condicionar ningún tipo de apoyo a cambio de ningún voto en particular, y ante cualquier situación que se pudiera presentar, existen las autoridades ante las cuales pueden acudir a levantar la queja correspondiente”.

En este sentido, Alvarado Díaz precisó que durante la campaña electoral los tres niveles de Gobierno sólo podrán difundir información relativa a temas de salud, protección civil o que tenga que ver con la educación.

“Masivamente no se puede hacer (promoción de programas), tienen que cuidar mucho sus redes sociales inclusive todos, y propiamente también como funcionarios públicos tienen que cuidar cuál es el desempeño que van a tener y a partir del 1 de marzo cuando empezarán todas las campañas federales en el Estado”.

A pregunta expresa sobre si los tres niveles de Gobierno podrán entregar programas sociales, el funcionario electoral dijo que “no dice en ninguna parte de la legislación electoral que se suspende el trabajo por parte de ninguna autoridad, lo que se impide es una violación a la norma para buscar, difundir, actos de gobierno, los cuales están prohibidos al cien por ciento”.

Hay que precisar que el 1 de marzo iniciará la campaña a presidente de la república, diputados federales, senadores y Gobernador de Yucatán; en tanto que el 31 de ese mes arrancará el proselitismo de candidatos a presidentes municipales y diputados locales. Todas terminarán el miércoles 29 de mayo, y la jornada electoral se llevará a cabo el domingo 2 de junio.