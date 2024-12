El pasado fin de semana tuve la oportunidad de viajar a Quintana Roo en compañía de mi familia y un amigo muy especial, el Dr. Eric Gamboa, quien se está instruyendo en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la arquidiócesis primada de México.

Durante este viaje, Eric dio su primera ponencia, donde cumplió lo que muestra madre de Guadalupe nos pide: llevar su mensaje de amor, confiando en ella y transmitiendo a su Hijo Jesucristo, la causa de su aparición.

Invité a Eric que nos comparta su experiencia ofreciendo a hacerla pública, así que, sin modificar nada de lo expresado, colocó su mensaje a continuación dejándole el espacio abierto de escribir nuevamente:

“Escribo estas líneas como parte de una invitación de mi querido amigo David Ojeda, relativas a esta semana, donde tuvimos la oportunidad de dar a conocer a la Santísima Virgen María a través de una serie de pláticas para la comunidad. Iniciamos con dos charlas el jueves en la isla de Cozumel, una conducida por su servidor, Dr. Eric José Gamboa Ruiz, acerca del acontecimiento guadalupano, y una más del Dr. David Ojeda Correa, en la que explicó la ciencia en la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Después de este ciclo de charlas, se procedió a difundir a la Virgen de Guadalupe en el 30 Encuentro Mariano Cancún 2024. En este encuentro participaron el abuelo de David, Dr. Fernando Ojeda Llanes; su primo, el Ing. Carlos Gerardo Ojeda Barredo, y el Dr. David Ojeda Correa, en las pláticas relativas a la ciencia en la imagen de la tilma de Guadalupe, la geografía de la imagen y el embarazo de la Virgen, respectivamente.

Considero que en estos eventos se dio a conocer ampliamente la imagen. En el evento de Cozumel se conmemoraban los 50 años de la iglesia que se visitó. Por otra parte, en Cancún estuvieron presentes tal vez más de 3 mil personas. El evento fue increíble. Lo digo no sólo como amigo personal del Dr. David Ojeda, sino como un estudioso incansable del evento guadalupano, que fue una gran oportunidad de llegar a María. La elocuencia con la que se comunica David con la audiencia es increíble. Es un don que tiene desde más joven, si no me creen, les invito a que vean en TEDx la charla que imparte, “La magia de la vida”, en donde magistralmente nos adentra en estos temas.

Creo que, en este mes, en el que nos acercamos a celebrar la festividad del 12 de diciembre de Santa María de Guadalupe, podemos reflexionar acerca de estos detalles que les he descrito en unas cuantas líneas arriba. Nunca es tarde para acercarse y creer en Nuestra Santísima Madre. Abramos nuestros corazones y permitámonos que entre en ellos. En este mes tan especial, que haya una conversión en lo más profundo de tu corazón, dando tu sí a María. Les puedo garantizar que si leyeran el tratado de la verdadera devoción de la Virgen María se acercarían sin dudarlo más a ella, por la belleza de las palabras que encierra.

En mi caso muy particular, fue la primera vez que tengo la dicha de vivir un encuentro como ponente de la Virgen de Guadalupe. Puedo decirles que la experiencia me ha llenado profundamente, no sólo por poder llevar el mensaje de mi Santísima Madre, sino porque pude hacer una gran amistad con David, la cual estoy seguro de que él aprecia. Estoy convencido que será uno de muchos encuentros. Les invito a creer y confiarse en ella. La próxima vez que escriba algo con David será acerca de la felicidad, se los prometo, queridos lectores, hasta entonces tengan un estupendo día, tarde o noche”.