Un llamado a la prevención del VIH

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1 de diciembre), el programa “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, abordó ayer este tema con especialistas y asociaciones civiles, bajo la conducción de Jorge Barrera.

Para abrir la charla, la doctora Gabriela Villanueva Arzápalo, directora del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), explicó que en este lugar se cuenta con un equipo multidisciplinario que atiende a las personas que acuden a realizarse una prueba para conocer si son positivos a VIH, así como a quienes asisten regularmente para su tratamiento.

“Si la persona de primera vez resulta reactiva, se le aplica una segunda prueba confirmatoria. Con el resultado positivo, se le inicia el tratamiento de manera temprana para evitar una deficiencia en su sistema inmunológico y que conlleve a otras infecciones asociadas al VIH. Si no se atiende de manera temprana, el individuo es más vulnerable a adquirir infecciones que pueden complicar más su estado de salud”, expuso.

Agregó que esta unidad, que labora desde 2008, recibe 52 personas de primera vez y otorga en promedio 700 consultas al mes. Cuenta con dos médicos en el turno matutino y dos en el vespertino, así como dos para los fines de semana y días festivos. Cada médico atiende entre 18 y 25 pacientes por turno.

La directora del Capasits recordó que el tratamiento antirretroviral para VIH es diario y para toda la vida, ya que, de suspenderse, el paciente corre el riesgo de que la infección avance.

“Los antirretrovirales evitan que se continúe replicando el virus hasta que sea indetectable. Esto se mantiene mientras el paciente tome su medicamento, pues si lo suspende, el virus vuelve a replicarse y causar daño al organismo”, advirtió.

Dijo que atienden pacientes que tienen más de 15 años bajo tratamiento y acuden al Centro para su control cada tres o cuatro meses si están indetectables. Además, cada seis meses o cada año se realiza su control de CD4 (carga viral), si es indetectable, sólo van por su medicamento.

“Son personas sanas. Siempre decimos que hay que tenerle más miedo a la diabetes que al VIH, ya que las complicaciones son mayores. En conmemoración del Día Mundial del Sida pedimos que tomen conciencia y que se hagan una prueba rápida de VIH una vez al año. Toda persona que tiene relaciones sexuales se encuentra en riesgo”, apuntó.

Portabilidad

“Tenemos un promedio de 50 pacientes de primera vez que nos llegan al mes, entre ellos hay personas que nunca han tenido tratamiento y otras que llegan con el diagnostico, referidas de otras unidades. Es importante que sepan que si una persona se va a laborar a otro Estado, puede continuar ahí con su tratamiento. Por ejemplo, tenemos usuarios extranjeros o de otros estados y que llevan el tratamiento con nosotros. También hay jóvenes que se van a estudiar al extranjero por un año o más y les hacemos llegar sus medicamentos”, comentó.

En cuanto al avance de los tratamientos, dijo que anteriormente se tenían que ingerir hasta 18 tabletas por día, mientras que actualmente sólo tiene que tomar una, lo que permite una mayor adherencia a la terapia.

Epidemia olvidada

En su intervención, Gerardo Cabrera Reséndiz, coordinador del Colectivo S3D (Salud, Dignidad, Diversidad y Derechos) mencionó que las personas con VIH viven en una lucha constante para alcanzar mejores condiciones de vida.

“Hay metas que se plantean desde los gobiernos, como la 95-95-95 que se refiere a conseguir que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas; que 95% de ellas tenga n tratamiento, y que el 95% cuente con carga viral indetectable y, por tanto, intransmisible, y un cuarto 95% sería mejorar su calidad de vida. Podemos tener los medicamentos antirretrovirales, pero aún hay factores que impiden llegar a ese 95 de calidad de vida”, explicó

Agregó que las nuevas terapias siguen teniendo efectos secundarios adversos que generan un estigma social en las personas que viven con VIH. También mencionó que en instituciones como el IMSS o el Issste existe desabasto de medicamentos, lo que afecta a muchas personas.

“Desde hace tiempo he venido diciendo que el Sida es una epidemia olvidada, porque se dice que se hacen acciones, pero éstas vienen desde la sociedad civil y algunos Capasits, pero desde el Gobierno Federal hace tiempo que no se hace campañas preventivas. Y aquí en Yucatán, desde el programa de prevención, no hay campañas materno-infantil, y es ahí donde las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante para lograr que se garantice una buena calidad de vida”, aseveró.

“Cada mes damos pláticas en el Capasits, y por medio de las pruebas rápidas que hacemos canalizamos a los usuarios a esta institución. Esto lo hacemos en Mérida, Ticul y Valladolid. También tenemos campañas en redes sociales y brindamos asesoría jurídica a personas que ven violentados sus derechos humanos, desde el de la salud al ser portadores de VIH”, expresó.

Se puede contactar al Colectivo S3D por medio de Facebook, Twitter e Instagram, llamando al teléfono 5512951294 o al correo electrónico: [email protected]

Por su parte, la psicóloga Joana Cárdenas Pech, de Fundación Brazos Abiertos Yucatán (BAI), mencionó que esta asociación se encarga de brindar apoyo a las personas que viven con VIH, en la detección y vinculación al tratamiento, así como de manera preventiva, llevando pláticas a preparatorias y universidades y en el suministro de pruebas rápidas a quien lo necesite. Para contactar a BAI se dispone del número 9999234689 a donde se pueden comunicar o envíar un mensaje vía WhatsApp.

Tratamiento, la clave

Finalmente, Pablo Alemán Góngora, presidente de la Red de Personas Afectadas por el VIH (Repavih), indicó que vive con VIH desde hace 22 años y que, en Yucatán, se tiene conocimiento de personas que tienen 41 años con esta enfermedad, bajo tratamiento, que es la clave para contar con una buena calidad de vida.

“Por medio del tratamiento se puede llevar un vida normal en todos los aspectos y continuar tus planes o inclusive mejorarlos. Soy padre de dos hijos. Muchas mujeres y hombres que tenemos VIH podemos ser padres y seguir con una vida normal, pero mucha gente cree que todavía estamos como hace 40 años. No es así, ahora tenemos tratamiento gratuito en toda la República, en Yucatán tenemos tres Capasits y una atención muy fortalecida”, comentó.

Repavih, en sus 20 años de existencia, ha atendido a más de cuatro mil 500 personas con VIH, por medio de acciones continuas en materia de prevención y atención.

Para contactar a la asociación civil se puede llamar al teléfono 9991783406 o al correo electrónico: [email protected]. En redes sociales se encuentra como Repavih AC.