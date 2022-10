En los Estados Unidos es bastante común el encontrarse con personas que al llegar a la edad del retiro, lo que hacen en realidad es simplemente disminuir sus horas de trabajo, cualquier persona que por ejemplo haya trabajado como ejecutivo bancario durante 30 o 40 años, decide “retirarse” y se emplea como bibliotecario unas 3 o 4 horas al día en lugar de las 10 horas que anteriormente le dedicaba a su trabajo, es una costumbre bastante generalizada el tomar este camino, cosa que no es tan común en países europeos como Francia o Italia, donde es mucho más habitual que las personas se retiren por completo de la vida laboral.

Existe en la mentalidad estadunidense una fuerte relación entre el trabajo y el ser, parece que para la mayoría de ellos solo se es, cuando se está trabajando en algo, como si el hecho de no trabajar anulara por completo la existencia del ser humano: solo se es si se trabaja, si no se está trabajando, no se es nada, este parece ser el pensamiento dominante y en nuestro país cada vez más personas se adhieren a esta idea.

En una sociedad de consumo como en la que vivimos, el sentir que se debe trabajar siempre para ser productivo es un hábito común, pero llega en la vida el momento del retiro y muchas se enfrentan a una grave situación, lo único que han hecho con su vida es trabajar, lo único que saben hacer es trabajar, es en estas circunstancias cuando el retiro suele verse como una situación muy desagradable, en la que infinidad de personas sienten que la vida se ha acabado, es por esto que muchos seres humanos se resisten a dejar de trabajar y continúan haciéndolo cuando ya no están capacitados para hacerlo, con ello no solamente hacen mal su trabajo, sino dañan su prestigio personal y su autoimagen, cuando se dan cuenta que evidentemente ya no pueden.

Tuve la oportunidad de leer un estudio de un investigador inglés, en él aseguraba que el principal antídoto contra esta situación es el desarrollo de la cultura, siendo que aquellas personas que habían desarrollado múltiples intereses en su vida, desde las ciencias, hasta las artes, pasando por la literatura, tal vez la economía, deportes, música, política, historia o alguna otra área tenían una etapa de retiro y vejez mucho más estable y feliz, sobre todo si habían invertido buena parte de su vida en establecer relaciones sanas con quienes les rodeaban.

Es muy importante que las nuevas generaciones sepan esto y lo tengan muy en cuenta, el que múltiples seres humanos lleguen a la edad del retiro y se nieguen ferozmente a hacerlo, casi siempre es porque no saben qué hacer con su vida en esta etapa, es importante tener un plan de qué hacer con nuestra vida en el retiro, para evitar llegar con incertidumbre y temor a esta etapa de nuestra vida. Trabajar no es el único destino.