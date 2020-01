Novedades Yucatán/Mérida

Resultado de los esfuerzos del gobernador Mauricio Vila Dosal de mejorar los niveles de preparación a través de la vinculación educativa, el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) será sede del curso EH 210: Social and Sustainable Innovation Driven by the Sustainable Development Goals, de la Universidad de Harvard.

El director de la casa de estudios local, Rodolfo González Crespo, afirmó que lo anterior se realiza para atender la necesidad constante de formación y actualización multidisciplinaria en las habilidades para el planteamiento de proyectos que solucionen diversas problemáticas, como pobreza, acceso a energías limpias, ciudades y comunidades sostenibles.

Agregó que, con el apoyo de los profesores John Spengler y Ramón Sánchez, de la Universidad de Harvard, en conjunto con el especialista de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Carlos Vinajera, el ITSP albergará a 15 estudiantes de posgrado de la institución estadunidense, así como una cantidad similar de alumnos de nivel superior de la entidad, quienes diseñarán estrategias económicas, sociales y ambientales.