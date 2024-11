En la emisión de esta semana del programa de radio “Salvemos una vida”, que se transmite todos los viernes por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, bajo la conducción de Alis García Gamboa, la charla se centró en el Día Mundial de la Prevención del VIH, con la doctora Gabriela Villanueva Arzápalo, del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de la Secretaría de Salud; Silvia Pino de Cortazar, presidenta de la asociación Vida Humana Integral (Albergue de la Misericordia de Dios Padre) y Georgina Saade Manrique, de la misma asociación.

“En ocasiones, hay temas que no nos gustan mucho y a veces los hacemos un lado y no se habla mucho de ellos, cómo es del suicidio. Otro tema que estamos viendo hoy es del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), el día primero de diciembre se conmemora el Día de la Prevención del VIH/Sida”, mencionó Alis García.

La doctora Gabriela Villanueva inició la conversación mencionando que Yucatán, desafortunadamente, sigue manteniéndose en los primeros estando en casos nuevos de VIH, lo cual, señaló, se debe a que no ha habido una buena planeación respecto a la prevención.

“Nosotros como sociedad debemos romper esa cadena de transmisión a través de la prevención. Como médicos, también tenemos que poner nuestro granito de arena invitando a todas las personas a realizarse la prueba rápida. Es importante realizarse la prueba porque, en caso de salir con un resultado reactivo, le iniciamos al paciente, el tratamiento de manera temprana. Tratamos de llegar a una de las metas de ONU Sida, que es en 95-95-95 que consiste en que 95% de la población mundial se haga la prueba rápida de VIH; el otro 95%, conozca su diagnóstico y el otro 95%, lleve tratamiento y esté indetectable. Y acaban de agregar un nuevo 95%, que consiste en una calidad de vida. Si llevamos a cabo esos esas metas de ONU-Sida como tal, podemos decir que estamos a punto de romper con esa cadena de transmisión”, expuso la especialista del Capasits Mérida.

Agregó que como sociedad, es necesario invitar a todos a realizarse lo menos una vez al año, la prueba de VIH.

“Pruebas hay, no les vamos a quitar la oportunidad a nadie para realizársela. Debemos invitarlos y con ello, quitar el estigma de que solamente a un determinado grupo o una determinada población es la que nada más está en riesgo. En riesgo estamos todos los que tenemos relaciones sexuales y los que no tenemos, pues la prevención del uso del preservativo. Como sociedad, la prevención, como autoridades de salud o como médicos, llevar a cabo esta estas pláticas de prevención, invitar a las personas a realizarse la prueba, iniciar tratamiento oportuno, estar el paciente indetectable para tener una mejor calidad de vida y romper con esta cadena de transmisión”, apuntó.

Alis García preguntó a la doctora Villanueva si cuando se dice que una persona es indetectable, ya no presenta síntomas.

“Hay que diferenciar entre VIH y SIDA. El VIH, Virus de la Inmunodeficiencia Humana lo puede tener una persona y no desarrollar la etapa de Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), hasta dentro de determinado tiempo. El Sida lo tiene la persona que no llevó un tratamiento a tiempo o adecuado para el VIH. Por ejemplo, llega una persona reactiva a VIH, porque lo iban a operar o fue a una campaña sin presentar a alguna sintomatología, sólo fue invitada a realizarse la prueba y resultó reactiva.

Entonces, se le inicia el tratamiento antirretroviral y si lo lleva a cabo de manera continua, de manera correcta, no va a desarrollar Sida porque sus defensas no van a bajar y no va a tener manifestaciones clínicas. Por ejemplo, una manifestación clínica de Sida es el Sarcoma de Kaposi, el Linfoma, que son infecciones o enfermedades asociadas que son graves”, detalló la doctora Villanueva.

La especialista indicó que una persona con VIH va a tener una manifestación clínica más leve, por ejemplo, cuadros respiratorios, cuadros diarreicos, pérdida de peso, fiebre. Es cuando el médico debe poder decirle que se haga la prueba debido a los síntomas presentados.

“Es lo que debemos tener en cuenta los médicos, invitarlos a hacerse la prueba del VIH, lo cual no le va a quitar más de 10 minutos”, añadió.

El Capasits Mérida se ubica en la Avenida Canek, junto a la rampa de urgencias del Hospital O´Horán. En esta unidad de salud se realizan las pruebas rápidas para VIH en horario de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes.

“Hablar de VIH es hablar de esperanza de vida, es hablar de calidad de vida como cualquier persona que no vive con VIH. Cuando detectamos a las personas que llegan con un diagnóstico positivo, los canalizamos a psicología, porque el VIH va muy de la mano con depresión con ansiedad. En esto nos apoya mucho el servicio de Psicología respecto a esos temas”, mencionó.

Albergue para personas con VIH

En su intervención, Silvia Pino de Cortázar, Presidenta de la asociación Vida Humana Integral (Albergue de la Misericordia de Dios Padre) mencionó que una de las mayores satisfacciones que tienen en la asociación es cuando el paciente con VIH se va recuperando.

“Lo triste es que como llegaban antes, morían porque no había los avances médicos que hay actualmente. La vida ha cambiado, por eso es tan importante que se hagan esa prueba. Es muy importante porque en el albergue Misericordia de Dios Padre recibimos a personas con rechazo familiar o de escasos recursos, que no tienen a dónde ir y en depresión. Tenemos vínculos también desde hace mucho tiempo con el Capasits, la doctora Villanueva, durante la pandemia, iba personalmente a llevar los medicamentos y a darle seguimiento al tratamiento, para que no recayeran y tengan esa carga viral baja, indetectable. No ha tocado que han entrado en la etapa de Sida y se han ido con el virus indetectable, que eso es una gran satisfacción”, expresó.

Remarcó la importancia de la detección oportuna del VIH y recibir el tratamiento.

Rifa con causa

Por su parte, Georgina Saade, quien será la próxima presidente de Vida Humana Integral, comentó que su misión al frente de la organización civil es dar continuidad a la labor del albergue, promoviendo el bienestar y sensibilizando en el tema del VIH.

“Hoy en día, creo que se ha relajado entre los jóvenes mucho esa disciplina en cuanto a las relaciones sexuales. Todo es al minuto y pierden el miedo. La juventud cree que no les puede pasar y bueno, esto cambia las la vida totalmente de una persona. Ya estando en el en el caso de la infección, para eso está el albergue Misericordia de Dios Padre, en el que nosotros, les damos la atención, los acogemos porque en la ignorancia, aún hay en la sociedad, pues se encuentran en situación de calle, los sacan de sus casas, son rechazados por la familia. Por eso estamos nosotros y nuestra atención es integral.

Nuestra misión es que se que se vayan recuperando en todos los aspectos de su vida y para eso, en el albergue de Misericordia de Dios Padre. Los vamos educando en una nueva esperanza de vida, porque no se acabó la vida, hay una esperanza y los vamos acompañando en el proceso y educándolos con una buena alimentación”, expresó.

Indicó que el albergue requiere donativos de artículos de limpieza y de aseo personal, alimentos, ropa, etcétera.

Georgina Saade dijo que el próximo 31 de diciembre se realizará la rifa de una obra de arte, para recaudar fondos que permitirán continuar la labor del albergue.

Los interesados en donar al albergue o participar de la rifa, se pueden comunicar al teléfono 9992-97-77-99 También por medio de este número se puede solicitar una visitar al albergue que se ubica en Periférico Poniente, frente al plantel del Conalep Mérida 3.