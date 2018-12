Novedades Yucatán/MÉRIDA

El primero de enero de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo brindará atención en las áreas de Urgencias y Hospitalización.

El titular de la jefatura delegacional de Prestaciones Médicas, Alonso Sansores Río, indicó que durante las celebraciones de Año Nuevo, aumenta el registro de lesiones por quemaduras con fuegos artificiales en el área de Urgencias, principalmente entre menores de 14 años de edad. Indicó que el 12 por ciento de estas heridas requieren manejo hospitalario.

El especialista recomendó moderar el consumo de bebidas alcohólicas y no olvidar las medidas de seguridad vial, ya que en el caso de los adultos, los accidentes más frecuentes son los automovilísticos, lo que genera pacientes con lesiones simples o hasta polifracturados.

Aseveró que los servicios en las oficinas administrativas, en el Centro de Seguridad Social, en las guarderías de la instancia y en consulta externa se reanudarán en los horarios habituales este miércoles 2 de enero de 2019.

En Yucatán, el Seguro Social cuenta con servicios de Urgencias las 24 horas del día en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II).

También, en los Hospitales Generales de Sub-Zona No. 03 en Motul, No. 05 en Tizimín y No. 46 en Umán; así como en los hospitales generales regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez García”, ambos de Mérida.

Finalmente, ante cualquier duda sobre la atención en las unidades médicas y administrativas del IMSS, está a disposición, sin costo alguno, el número telefónico 01 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 14:00 horas.