Yucatán: Uso del cubrebocas se convierte en un salvavidas contra el coronavirus: estudio científico

MÉRIDA, Yucatán.- Un reciente estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine, realizado por un equipo de investigadores médicos liderado por Mónica Gandhi y George W Rutherford, señala que el uso de cubrebocas puede ser una vía de inmunidad contra el coronavirus Covid-19 llamada variolización.

Esto se logra mediante el uso masivo del cubrebocas, que permite que las cargas virales que expulsa una persona contagiada al aire sean mucho menores, como se ha comprobado en diferentes estudios.

Esta vía ya fue utilizada contra la viruela y consiste, básicamente, en exponer a pacientes sanos a una forma debilitada del virus para que se contraiga la enfermedad con una carga viral controlada.

De acuerdo con los investigadores de la Universidad de California, como el cubrebocas puede filtrar algunas de las gotas que contienen virus, su uso podría reducir la inoculación viral que una persona expuesta inhala.

Es decir, que al dejar pasar muy poca carga viral el cuerpo tiene tiempo de prepararse y crear las defensas para que la enfermedad no sea grave o sea asintomática.

Según los estudios, en los lugares donde se usa de manera masiva el cubrebocas se tiene un índice del 80 por ciento de casos asintomáticos, en comparación con el 40 por ciento de casos en lugares donde no se usa el cubrebocas.

Esto significa que el amplio uso de cubrebocas con una adherencia aceptable, por parte de la población, podría contribuir a incrementar la proporción de infecciones asintomáticas del coronavirus SARS-Cov2.

Esta teoría no apunta a evitar contagios de Covid-19, sino a propiciarlos de manera controlada y con consecuencias mucho menos graves que en una infección de carga viral alta y que los contagios de condiciones asintomáticos sean más comunes, generando inmunidad a falta de una vacuna eficiente.

Los investigadores son optimistas sobre este estudio, que buscará encontrar si es factible facilitar contagios de este tipo mediante el uso de cubrebocas y, de confirmarse, podría ser un avance también en el control epidemiológico del Covid-19, que hasta el momento sigue provocando una crisis global de todo tipo.

Además, se señala que ahora que viene la época de la influenza, al tener el mismo patrón de contagio, con el uso del cubrebocas y de las otras medidas de protección como el lavado de manos y la sana distancia, esta enfermedad estacional también podría reducirse.

Uso del cubrebocas en Yucatán

El pasado 18 de septiembre, el gobernador de Yucatán indicó que el 91 por ciento de la población hace uso del cubrebocas, dato que posiciona al estado 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Si más yucatecos hacen un correcto uso del cubrebocas, cubriendo desde el puente de la nariz hasta la barbilla, y se logra que el 95 por ciento de la población lo use, se podría evitar la muerte de 2 mil 500 yucatecos hacia el final del año y reducir los casos de contagios.

Cabe recordar que desde el pasado 24 abril, el Gobierno de Yucatán implementó el uso obligatorio del cubrebocas en la entidad.