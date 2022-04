Para evitar un rebrote de Covid se debe seguir con medidas de higiene; especialista

MÉRIDA, Yuc.- El uso de cubrebocas y las medidas de higiene deben continuar, a pesar de que la tendencia de casos positivos, hospitalizaciones y defunciones por Covid-19 en Yucatán se mantiene a la baja y con el Semáforo Epidemiológico en color verde, señaló un especialista.

El infectólogo e inmunólogo, Russel Amir Rodríguez Sánchez, aseveró que se debe continuar con la vacunación e insistir a las personas que no se han vacunado a que lo hagan, y no dejar de utilizar el cubrebocas, pues no es el momento de retirar su uso.

Agregó que con la variante Ómicron, por medio de la cual muchas personas se infectaron durante los meses de enero y febrero, debido a que esta cepa es 24 veces más contagiosas que Delta, llegaron a reportarse hasta mil 927 casos positivos por día.

Cubrebocas debe continuar, señala

“Ahora vemos una baja pero los casos van a seguir y su incidencia será inversamente proporcional a las medida de higiene, por eso el uso de cubrebocas debe mantenerse, no se tiene porque retirar ahora", expresó.

Si el Gobierno llegara a autorizar que ya no se use, continuó, tendrían que establecer en qué lugares se tendrá que mantener; por ejemplo, lugares cerrados como el transporte público y otros.

Inmunidad de rebaño no se dio con Delta y Ómicron

Al impartir la conferencia “Variantes de Covid-19 y su impacto”, ante socios de Sinergia con Sentido A.C., organización sin fines de lucro que preside, el doctor Russel Rodríguez remarcó que la inmunidad de rebaño de la que se hablaba con las variantes Delta y Ómicron no se dio.

Explicó que ello se debió a que la infección previa no garantizaba que la persona no pudiera volver a contagiarse con otra cepa.

Sin embargo, indicó, el programa de vacunación ya había avanzado y eso protegió de casos graves a buena parte de la población.

“El comportamiento epidemiológico de la cepa Ómicron, presentó aumento en la transmisibilidad y baja mortalidad. Fue menos grave en cuanto a hospitalizaciones y fallecimientos, debido a que ya había mucha gente vacunada, y eso ayudó a que el cuadro, en caso de contagiarse, fuera leve”, comentó.

Proyecto humanitario

La asociación Sinergia con Sentido A.C., que preside el doctor Russel Amir Rodríguez Sánchez regresó a sus actividades luego de dos años por la pandemia.

La agrupación espera conseguir fondos para construir en un terreno donado por el Ayuntamiento de Mérida en Ciudad Caucel, un centro de salud comunitario para personas en situación de vulnerabilidad, el cual será atendido por sus integrantes, que son médicos y personal de enfermería que ya están jubilados. El costo del proyecto es de 10 millones de pesos.

