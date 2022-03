MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán podrá legislar para establecer como obligatorio el uso del cubrebocas con el objetivo de contener cualquier posibilidad de un rebrote de coronavirus.

Ayer, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, declaró que “se puede legislar al respecto (uso del cubrebocas) y si es necesario lo vamos a hacer, todo para mantener la calidad de la salud en el estado de Yucatán", indicó.

"Hemos logrado estar en semáforo verde, no tenemos por qué correr riesgos innecesarios, y pedimos con mucho respeto que quien venga de fuera respete. Es necesario ser muy claro y enfático: pedimos que se adapten a las normas de Yucatán porque aquí sí nos preocupamos por el cuidado de la salud”.

El también coordinador de los diputados locales del PAN expuso que a nivel local se han registrado casos, principalmente de turistas, que no se apegan a las medidas para usar correctamente el cubrebocas.

“En ese sentido hay que ser muy claro y muy estricto, si hace falta normarlo se va generar una normativa, pero primero la salud de los yucatecos y las yucatecas, y después lo que hagan en otras partes del país".

"Ya hemos tenido diferendos, incluso con la determinación de semáforos a nivel federal y local y aquí no se van a escatimar esfuerzos, hay un consejo de gente profesional en epidemiología, y que ellos son los que determinan las medidas a seguir, en ese sentido ha sido muy cuidadoso el Poder Ejecutivo en todo lo que nos ha dictado acerca de aforos, acerca de la realización de eventos, y nosotros no podemos hacer otra cosas más que acompañar este esfuerzo, sobre todo en el cuidado de la salud de los yucatecos no vamos a bajar la guardia”.

En este sentido ahondó al exponer que “si hay una determinación por parte de esos expertos que genere que ya no se use el cubrebocas será bien recibida pero mientras tanto hay que seguir cuidándonos, hay que seguir lavándonos las manos, manteniendo la distancia en la medida de lo posible, y por supuesto el uso del cubrebocas, a todo nos beneficia", dijo.

"Hay noticias a nivel mundial por una parte, de lugares donde se ha dejado de usar el cubrebocas, ya han liberado esta medida, y en otras partes escuchamos noticias que se están generando de nuevos brotes, entonces creo que no es momento de especular, es momento de mantener las medidas y acompañar la labor que desde este consejo de gente que es experta en esa rama y del Ejecutivo se pueda generar”.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Ante baja de contagios de Covid, aumenta aforo a comercios y antros en Yucatán

En Progreso, a los jóvenes casi ya no les interesa vacunarse contra el Covid

Percibes malos olores sin razón; podrías tener parosmia, una secuela del Covid