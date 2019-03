Novedades Yucatán/Mérida

Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y la comisión de delitos, así como proporcionar auxilio vial a los vacacionistas en las carreteras federales, en terminales de autobuses y aeropuerto en breve la Policía Federal pondrá en marcha el “Operativo Semana Santa 2019”.

Roberto Raúl Rodríguez Rivero, comisario de la Policía Federal en Yucatán, hizo un llamado a la población para manejar con precaución y evitar distractores que en muchos casos provocan accidentes.

“Se está integrando el plan general de acción, pero aún no tenemos la fecha exacta de inicio y de finalización, pero aquí en Yucatán estamos debidamente coordinadas todas las instituciones; Marina, Ejército, Policía Federal, estatal y municipales, para salvaguardar la integridad de los yucatecos y de las miles de familias que llegan al Estado en esta época vacacional”, aseguró.

Rodríguez Rivero dijo que los conductores deben extremar sus precauciones cuando llueve porque el piso se vuelve resbaloso, además hay algunos tramos donde hay diésel derramado y con el agua se vuelve más resbaloso.

Invitó a la ciudadanía a revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje, utilizar los paraderos seguros en sus escalas, descargar y, en su caso, utilizar la aplicación PF Móvil, disponible para todas las plataformas de telefonía celular, y respetar las señales viales.

Asimismo, no manejar cansado, verificar que todos los tripulantes utilicen el cinturón de seguridad, no conducir bajo la influencia del alcohol o sustancias que alteren la percepción, llevar a menores de edad en los asientos traseros de los vehículos, respetar los límites de velocidad y no rebasar por la derecha o por el acotamiento.

Agregó que en caso de detenerse, colocar objetos reflejantes o que llamen la atención de otros conductores, utilizar los lugares indicados para el descanso y no detenerse en sitios despoblados, así como dejar el vehículo donde sea visible para evitar accidentes.