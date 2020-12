El intenso calor de Yucatán, uno de los 'impedimentos' para alcanzar la vacuna contra el coronavirus

L a llegada de la vacuna contra la Covid-19 es el suceso más esperado de este 2020. Con más de 72 millones de casos diagnosticados en el planeta y más de un millón 600 mil defunciones, la pandemia ha centrado la actividad de la industria farmacéutica en la búsqueda de una "cura". A la par, líderes mundiales, científicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) piden que el "antídoto" sea accesible y seguro para todos, pues los grandes laboratorios están solicitando licencias de emergencia para hacerlas llegar lo antes posible al público.

La primera en ser aprobada por la FDA, de Estados Unidos y la Cofepris, de México, es la de Pfizer-BioNtech. Sin embargo, la distribución y aplicación en América Latina y el Caribe se antoja compleja, y podría no ser tan rápida como se espera en una situación como la que vivimos.

En la región, de unos 650 millones de habitantes, hay grandes segmentos de población en zonas urbanas y rurales pobres, o de difícil acceso; otras que viven en regiones con altas temperaturas (como podría ser el caso de Yucatán), lo que augura dificultades a la hora de almacenar biológicos que requieren de menos de 70 grados Celsius.

¿Cómo se distribuirá la vacuna contra el coronavirus?

La OMS ha señalado que todos los países del mundo hay tres formas de obtener la vacuna: la primera es por medio del acceso nacional, con acuerdos directos de los gobiernos con los fabricantes. La segunda, acceso grupal, con acuerdos regionales para suministrarla. Y la tercera, el acuerdo global, representado por Covax, la plataforma multilateral de la OMS, la Unión Europea y la fundación "Bill y Melinda Gates", para garantizar el acceso equitativo a las naciones. Dentro de Covax, al que se adhirieron varios países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México y Brasil, hay otras 30 naciones o territorios que no cuentan con capacidad económica de compra, y otros 10 que las recibirán gratis: Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las islas Granadinas. Pero el hecho de que algunas vacunas de ARN mensajero, fragmento de código genético del virus, deben ser almacenadas y distribuidas a menos de 70 grados centígrados, como la Pfizer-BioNTech, hará que la gente, en muchos casos, no pueda ir directamente al médico y vacunarse, por lo que tendrán que construirse centros de aplicación con megacongeladores, como se está haciendo ya en Alemania, sin embargo, países con menos recursos, como muchos de Asia, los países africanos y de Latinoamérica, no será tarea fácil.

En las naciones donde se carece de recursos económicos o de instrumentos de financiamiento y donde el acceso a la población se dificulta, harán falta gestos concretos de solidaridad internacional, según la OMS; la organización estima que vacunar a un 20 por ciento de la población latinoamericana y caribeña costará más de mil millones de dólares. Varios países prevén la vacunación sin costo para sus ciudadanos a partir de este mes de diciembre y en los primeros meses de 2021. Así lo han anunciado entre otros, Argentina, Colombia, México y Perú.

¿Quiénes tendrán primero las vacunas contra el coronavirus?

La prioridad son los grupos de riesgo, los empleados del sector salud y los mayores de 60 años. México, con su población de 130 millones de habitantes que lo hace el segundo el país más poblado de América Latina, planea vacunar a 10 millones de personas por mes de forma gratuita, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno federal compró 34 millones de dosis a PfizerBioNTech, y esa empresa se ocupará de mantenerlas ultracongeladas. También tiene acuerdos con la china CanSino y con la rusa Gamaleya, de las cuales adquirirá 35 y 32 millones de dosis, respectivamente. Asimismo, nuestro país está dentro de la iniciativa Covax, con un 20 por ciento, es decir, 51.5 millones de dosis a través de ese mecanismo.

Instituciones al mando

El Instituto Jenner tiene su sede en el Departamento de Medicina de Nuffield de la Universidad de Oxford, y opera en el edificio de Investigación del Campus Old Road, en Headington, Oxford. La institución también apoya a científicos “senior” de vacunas, conocidos como Investigadores Jenner, dentro de muchos otros departamentos de la casa de estudios, así como externamente dentro del Instituto Pirbright y la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal.

El Instituto Jenner reúne a investigadores que están diseñando y desarrollando numerosas vacunas para generar una amplitud excepcional de conocimientos científicos, al tiempo que permite que los investigadores sigan siendo independientes y responsables ante sus patrocinadores y partes interesadas. Se cuenta con el apoyo de la Fundación de Vacunas Jenner, una organización benéfica registrada en el Reino Unido y cuenta con el asesoramiento de la Junta Asesora Científica del Instituto Jenner. La Fundación busca mejorar el apoyo filantrópico de la vacunación.

