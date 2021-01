"Muy difícil que Yucatán y otros estados puedan comprar vacunas; no hay"

MÉRIDA.- Es difícil que gobiernos estatales como Yucatán puedan conseguir vacunas a pesar del permiso federal, según indica el Coordinador General de Asesores del Gobierno del Estado, Álvaro Juanes Laviada.

Señaló que a pesar de la autorización para que los Estados puedan adquirir vacunas contra el Coronavirus representa una esperanza en la lucha contra la pandemia, pero se ve difícil que en el corto plazo las puedan conseguir, pues las firmas farmacéuticas tienen comprometidas su producción y no tienen disponibles.

Según información difundida, Juanes Laviada indicó que ante esta situación el Gobierno del Estado junto con otros Gobiernos, como los pertenecientes a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) están buscando opciones, pero reiteró que ve muy complicado por la alta demanda de existe de las vacunas.

"Nos han informado que ya no tienen más vacunas disponibles, cuando menos hasta finales de este año y principios del próximo", afirmó el Coordinador General de Asesores.

Ante este panorama, Juanes Laviada señaló que otra opción son algunas vacunas que todavía están en fase 3 experimental, como podría ser la CanSino o la de Johnson & Johnson, que se están probando, así que explicó los gobiernos están haciendo todo lo que está en sus manos para poder sumar a este Plan Nacional de Vacunación, ya que buscan que todo resulte de la mejor forma.

Yucatán intenta conseguir vacunas

En el caso particular de Yucatán, Juanes Laviada informó que por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, se mantendrá en contacto con varias de las farmacéuticas para explorar las posibilidades de adquirir las vacunas y a la fecha se mantiene la comunicación con todas para que el estado pueda ser considerado como comprador, una vez que cumplan con los compromisos con Gobiernos nacionales e inicien la venta para gobiernos estatales y entidades privadas.

En detalle, Juanes Laviada precisó que ha sostenido contacto con Lizete de la Torre, directora de Vinculación con Gobierno de Pfizer, quien le informó que toda la producción de la firma está comprometida con gobiernos nacionales. De igual forma, el funcionario estatal ha mantenido comunicación con Helios Becerril, director de Asuntos Gubernamentales y Comunicación de AstraZeneca, el cual le explicó que en esta primera etapa de producción y entrega solo se firmaron contratos iguales.

Hay que recordar que, en el caso de México, hasta el momento, solo se ha autorizado el uso de emergencia para las vacunas de Pfizer y AstraZeneca.

De igual forma, el coordinador General de Asesores también ha entablado comunicación con representantes de las vacunas que están en fase 3 experimental, como Annette Ortiz Austin, directora de Epic Research y del ensayo de la vacuna CanSino contra Covid-19, quien hizo de su conocimiento que están abiertos a la posibilidad de venderle a Yucatán la vacuna, pero manifestó que toda su producción está comprometida, en una primera fase de venta, a diferentes países.

Por último, Juanes Laviada contactó a Octavio Avendaño Carbellido, director de Asuntos Gubernamentales Johnson & Johnson, quien le informó que ya tienen contratos con otros países que comprometen toda su producción.

Respecto al surgimiento de algunos intermediarios para la adquisición de las vacunas, el Coordinador General de Asesores recalcó que, la administración estatal está haciendo gestiones directamente con los laboratorios y que éstas le han expresado que no están usando intermediarios.

Entonces, recalcó Juanes Laviada, "es importante no irnos con la finta porque de repente llegan algunos empresarios de los estados que de muy buena manera han ofrecido vacunas, sin embargo, el Gobierno del Estado ha mantenido comunicación directa con las farmacéuticas, las cuales les han detallado no están vendiendo a intermediaros y que no están vendiendo a particulares en estos momentos".

No hay desabasto de oxigeno

Sobre un supuesto desabasto de oxígeno, Juanes Laviada descartó que esto suceda en Yucatán, pues en el estado se tiene oxígeno disponible y no se ha tenido ningún contratiempo, ya que evidentemente, no tenemos las tasas de crecimiento, ni de ingresos hospitalarios que están teniendo en otros lugares del país, como está sucediendo en la Ciudad de México y el Estado de México.

