Valladolid también impulsará el crecimiento de sus comisarías

Valladolid se encamina a convertirse en una nueva capital económica en Yucatán y para ello derramará las inversiones en materia inmobiliaria, restaurantera, hotelera y automotriz, no sólo en la cabecera municipal, sino también en las comisarias para cambiar el rostro de Kanxoc, Ticuch, Yalcobá, Tesoco y Dzitnup, confirmó el alcalde Alfredo Fernández Arceo.

El munícipe precisó que de septiembre de 2021 a la fecha, el Ayuntamiento que encabeza ha autorizado un total de 11 proyectos de inversión para Valladolid en los rubros antes mencionados y tienen otros 10 proyectos, la mayoría de estos del sector inmobiliario, en proceso de aprobación.

Agregó que estos proyectos son paralelos a los que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció el 12 de mayo de 2021, relacionados con la llegada de 17 empresas que decidieron desarrollar proyectos de giro turístico, inmobiliario y restaurantero, que significan una inversión de más de 1,467 millones de pesos y que generarán más de 4,800 empleos, entre directos e indirectos, para los habitantes del interior del estado.

Ante el interés del sector empresarial por invertir en Valladolid, se han establecido tres requisitos indispensables para que el Cabildo que encabeza pueda autorizar los permisos correspondientes: que exista certeza jurídica en los lotes de inversión que venden los proyectos inmobiliarios; que los planes vayan alineados al Plan de Desarrollo Urbano del municipio y que sean proyectos sustentables, es decir, que cuando se trate de desarrollos inmobiliarios estos vengan acompañados de la planta de tratamiento de aguas negras para evitar que se siga contaminando el manto freático.

Todos los proyectos son importantes porque todos nos generan inversión, generan empleos, no hay pequeños y no hay grandes, todos son bienvenidos en Valladolid

Proyectos en las comisarías de Valladolid

Respecto de los 11 proyectos autorizados por su administración municipal, Fernández Arceo destacó que representan desarrollo para las comisarías, “son proyectos de diversos tipos: automotriz, turísticos como restaurantes y hoteles, así como dos proyectos inmobiliarios para Yalcobá. En Tesoco hay un plan inmobiliario que está a la entrada de la comisaría y que es bastante amplio; hay uno en puerta en Dzitnup, así como en Kanxoc.

Son algunas de las comisarías que ya tienen proyectos que ya están caminando, además de la cabecera municipal, el desarrollo se está dando de una forma, al menos a partir de que estamos nosotros, cuidando que exista la sustentabilidad y la tenencia jurídica”.

Indicó que buscan detonar proyectos que permitan un desarrollo equilibrado del municipio.

En este punto señaló que “algunos proyectos que no han pasado autorización porque los estamos reubicando, les estamos sugiriendo que las zonas donde están planteadas cambien, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos la administración hubo una gasera que se construyó dentro de la ciudad, en una zona de alta densidad de población y bajo criterios de esta administración no era el lugar adecuado, entonces le pedimos a esa empresa que se reubique. A eso me refiero con que el desarrollo se dé con seguridad y conforme al plan de desarrollo urbano”.