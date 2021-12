MÉRIDA.- La variante Ómicron del Coronavirus SARS-CoV-2 que recientemente llegó a México, está captando la atención y generando cuestionamientos, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como “una variante de preocupación”. Sin embargo, especialistas señalan que las incógnitas sobre Ómicron seguirán por varias semanas más por lo cual, la población deberá continuar con los cuidados preventivos, sobre todo durante las celebraciones navideñas y de año nuevo.

“Más allá de lo que ahora se ha dado a conocer, no sabemos mucho aún y tendremos que esperar algunas semanas para poder observar al virus y entonces tener un panorama más claro sobre la variante Ómicron” explicó en entrevista con Novedades Yucatán, el Dr. Wesley Long, director de microbiología del Hospital Houston Methodist.

Indicó que la variante Ómicron, de la que por ahora solo se ha reportado un caso positivo en México, fue reportada al mundo mucho más rápido que otras variables de preocupación como Alfa y Delta en su momento, y por ello, es muy pronto para saber cómo se comporta.

“Lo que sí sabemos es que se detectó inicialmente en Sudáfrica y luego en muchos países de Europa y Asia, también en Australia, India, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, entre muchos otros. Esta variante contiene una gran cantidad de mutaciones que son preocupantes”, agregó el Dr. Long.

¿La variante Ómicron es más peligrosa?

Ante los cuestionamientos de si reemplazará a Delta como la variante dominante del virus en el mundo, se transmite más fácilmente o no, causa menos o más severidad de la enfermedad, o esencialmente la misma severidad que Delta, las vacunas existentes seguirán siendo efectivas ante Ómicron, el entrevistado dijo que estos son cuestionamientos muy importantes, pero se llevará un tiempo poder responderlas con certeza y rigor científico.

“La variante Ómicron ya ha sido detectada en varios países, pero todavía no está claro si es más transmisible o si provoca una enfermedad más grave que Delta. Hay que conservar la calma y no perder de vista lo que está frente a nosotros ahora, y esto es la variante Delta que sigue siendo la predominante y que fue la que ocasionó graves problemas el verano pasado. Delta seguirá circulando por todo el mundo, especialmente en esta temporada de fiestas que se aproxima”, desatacó el Dr. Long.

Lo más peligroso

“Necesitamos mantener un ojo en Ómicron, sí por supuesto, pero la preocupación inmediata sigue siendo Delta. Ya vimos lo que puede hacer esta variante que continúa ocasionando muchos casos de graves de la enfermedad COVID-19, particularmente en las personas no vacunadas. Sin importar la variante, las personas no vacunadas están en gran riesgo. Con o sin una nueva variante, la situación más grave es que sigue habiendo una enorme cantidad de personas que no están vacunadas en el mundo”, expuso.

“Sabemos que las vacunas son seguras, efectivas y nuestra mejor defensa contra el virus. Si ya tuviste COVID-19, no importa, vacúnate. Sabemos que la inmunidad inducida por las vacunas es mucho más fuerte que la inmunidad natural inducida por la enfermedad. Es un hecho que los adultos no vacunados tienen el doble de posibilidades de reinfectarse con COVID-19 que aquellos que se vacunaron después de recuperarse de la infección”, concluyó el especialista.

Ahora lee:

Este lunes reportan sólo 15 nuevos contagios en Yucatán; la cifra más baja del año

Yucatán: Estos son los síntomas de la variante Ómicron de coronavirus

Mascotas, parte de las víctimas colaterales de la pandemia del coronavirus