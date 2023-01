Una vez más es noticia la comisaría de Flamboyanes en Progreso. El día de hoy, por haberse encontrado dos granadas en un terreno, lo cual alertó a las autoridades municipales y estatales, así como al Ejército y la Guardia Nacional.

Al parecer se trata de granadas de fragmentación, pero presuntamente no estaban habilitadas, pues se dijo que no contaban con seguro, pero aún así no hicieron explosión.

Sin embargo, tras reportarse el hallazgo en la calle 57 con 60-B y 60-D de Flamboyanes, llegaron hasta el sitio agentes de la Policía de Progreso y de la SSP que aseguraron de inmediato el perímetro y retiraron a la gente que estaba cerca.

Dieron aviso entonces al Ejército y a la Guardia Nacional para las labores correspondientes y determinar si representaban peligro y, en caso de no ser así, retirarlas con cuidado para llevarlas a resguardo, y tratar de averiguar quién dejó esos artefactos ahí.