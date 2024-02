Fin a propaganda de Gobierno; inicia veda electoral

MÉRIDA, Yuc.- Este jueves 29 de febrero es el último día que tendrán los tres niveles de Gobierno para inaugurar obra pública en Yucatán, dado que al primer minuto de mañana, 1 de marzo, iniciará la veda electoral, por la que no podrán promocionar sus acciones y deberán retirar su propaganda del espacio público, ante el inicio de las campañas a Gobernador, senadores, Presidente de la República y diputados Federales.

En este contexto, en las últimas horas, presidentes municipales y autoridades de otros niveles gubernamentales en todo el Estado, realizaban recorridos de supervisión de las obras públicas en marcha, principalmente mercados, centrales de abastos, parques públicos y pavimentación de calles, así como de la inauguración de algunas.

El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), Moisés Bates Aguilar, declaró que, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm) del Gobierno del Estado y con la Fiscalía General del Estado, se ha difundido los derechos y obligaciones por parte de los funcionarios públicos con relación a dicho tema, con el objetivo de que cumplan las reglas de neutralidad que debe aplicarse en las campañas políticas.

Continuarán acciones 'en silencio'

“A partir del primer minuto del arranque de las campañas, que es este 1 de marzo, las autoridades federales, estatales y municipales no podrán hacer publicidad respecto de las obras que vayan generando, esto no quiere decir que no puedan ir realizando actividades conforme a los proyectos que tienen establecidos”, detalló.

Lo que no se podrá hacer, continuó, es estar publicitándolas, y lo que marca la ley es que las únicas actividades que se pueden promocionar son las de carácter cultural, académico, protección civil y las campañas de salud que se vayan presentando en el Estado.

Bates Aguilar agregó que las obras públicas que lleven a cabo las citadas autoridades no se podrán promocionar, ni cualquier actividad relacionada a éstas.