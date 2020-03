Presidente de Venados FC pide a la Femexfut respetar su inversión

MÉRIDA, Yucatán.- “Crean en Venados, en el proyecto en el cual llevamos ocho años trabajando en él”, son las palabras de Rodolfo Rosas Cantillo, presidente de los Venados FC, quien es uno de los actuales directivos del Ascenso MX que busca la permanencia de su club en el Circuito de Plata con miras a llegar a la Liga MX.

El directivo afirmó que quiere que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) crea en el proyecto de Venados, “son ocho años de inversión, estamos bien en lo financiero y sabemos que si ascendemos este año somos capaces de solventar la franquicia en la Liga MX”.

“Si dicen que no somos aptos para estar en la Liga, entonces que se informen primero, llevo ocho años invirtiendo en el futbol, soy un empresario financiero sólido, ordenado y no solo yo, así son muchos en el Ascenso en la actualidad”, destacó.

Sabe que la FMF y la Liga MX no quieren que pase lo de Veracruz y Lobos BUAP, pero todo comenzó cuando se creó el tema de pagar por permanecer en el máximo circuito.

“Cuando el Veracruz pagó se descapitalizó, y ahí fue el inicio de la debacle financiera en la institución y lo mismo pasó con Lobos, al pagar su permanencia tuvo que ingresar un socio nuevo y después ya saben el tema que sucedió, el equipo se vendió a otro Estado”.

El directivo fue claro en señalar que mantendrá su lucha para que continúe el Ascenso en el futbol mexicano. (Marco Moreno/Novedades Yucatán)

“Hoy, Venados está sólido en lo económico, he invertido dinero durante estos años y que de la noche a la mañana me digan que no tengo ascenso no es correcto, tengo la capacidad para estar en el máximo circuito, los equipos que han ascendió se han mantenido ahí como es el caso de Dorados, Necaxa, León y Tijuana.

“El equipo se encuentra sólido, tiene unas fuerzas básicas estructuradas, desde infantiles, hasta la Tercera División, incluso el equipo femenil”, destacó Rosas Cantillo.

“Así que no me pueden decir que no tengo para estar en Primera División, ahí son otros ingresos, si ya hemos logrado mantenernos en el Ascenso, en Primera será más fácil, claro que se puede lograr”.

“Es cierto, como en todos los proyectos nos va bien o mal, pero ahí seguimos, hemos llegado a semifinales, ahí nos hemos quedado pero seguiremos luchando por seguir en la búsqueda del Ascenso” añadió el presidente astado.

En la actualidad, ante la pandemia del covid-19, el equipo tomó precauciones y como lo estipuló el órgano rector del futbol en México, suspendieron actividades, todos los jugadores se encuentran en sus casas con un entrenamiento personalizado y están siendo revisados de manera personal por el preparador físico del club.

Con respecto al comunicado donde la Liga informa que este torneo se mantiene con derecho a Ascenso, recalcó que él y gran parte de los directivos están firmes en que se mantenga el ascenso y descenso, ya que se está trabajando por casi 10 años.

“Como mencioné llevamos ocho años invirtiendo, el objetivo es ese, el ascenso, como yucateco es uno de mis sueños, al igual que toda la entidad, es tener Primera División aquí”, reiteró el directivo.

“Quiero que respeten mi inversión, mi ilusión de tener un equipo en el máximo circuito, con respecto a la certificación si ganas y nos vuelven a poner trabas en la misma, nos siguen limitando en poder estar en la Liga MX”, acotó.

En referencia a que el equipo se mantenga después de este torneo en una liga de desarrollo sin derecho a ascender, afirmó que tendrían que valorarlo, ya que se tiene que ir paso a paso, Finalmente, referente al estadio, Rosas Cantillo aseguró que sigue el sueño, que en poco tiempo se darán noticias respecto al mismo, solo está a la espera de que pase la contingencia del coronavirus.