Venados respetará decisión de la anulación del Ascenso y Descenso en la Liga de Expansión

MÉRIDA, Yucatán.- “Vamos a respetar y acatar lo que se decidió tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ante la anulación del Ascenso y Descenso en la Liga de Expansión”, así lo declaró para Novedades Yucatán Rodolfo Rosas Cantillo, dueño de los Venados FC.

Destacó que desde el 30 de octubre se tenía la respuesta de la demanda puesta de los tres equipos inconformes ante la Federación Mexicana de Futbol, en el TAS, y fue hasta ahora que salió a la luz la resolución.

“Estamos conscientes de lo sucedido, jamás actuamos de mala fe, son nuestros derechos y siempre lo hicimos a la luz pública, sin esconder nada” detalló el directivo.

El directivo señaló que “era algo que podía pasar. Pero dejamos clara la postura porque nuestro proyecto estaba enfocado en ascender a Primera División y vamos a seguir trabajando en ello”, añadió Rosas Cantillo.

Dijo que no le tomó por sorpresa la decisión del TAS. “En nuestras manos no quedó. Si el TAS decidió que no tuvimos la razón no la comparto, pero respetamos las decisiones de la máxima autoridad en el deporte”.

Multas y cargos por pagar

Respecto a las multas y los cargos que se tienen que pagar aseguró que son mínimos y que se tenían presupuestados si esto llegara a pasar, y eso no sería algo crítico para los fondos del equipo.

Rodolfo Rosas Argumentó que si fue extraño que se diera a conocer al término de la fase regular del torneo, pero ahora solo le queda seguir enfocándose en el equipo que logró avanzar a la reclasificación del campeonato.

“Ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo del deporte en México y Yucatán, por lo que seguiremos trabajando para fortalecer aún más nuestras estructuras y buscando el camino para en un futuro próximo contar con un equipo de Primera División”, finalizó diciendo el dueño de los astados.