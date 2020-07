'Secan' comercio ilegal de bebidas alcohólicas

MÉRIDA, Yucatánán.- A pesar de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de las policías municipales contra presuntos establecimientos clandestinos de venta de bebidas alcohólicas, en los que hubo decomisos de cientos de cervezas y licor y cuando menos siete detenidos, ni el producto ni los arrestados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Esta situación se dio en la anterior “ley seca”, decretada por la pandemia del Covid-19, de modo que no se sabe qué pasó con los detenidos y menos con el producto asegurado.

La violación a la “ley seca”, que entró en vigor a mediados de este mes y estará vigente hasta el 15 de agosto, se toma como comercio ilegal de bebidas alcohólicas.

El artículo 245 del Código Penal del Estado señala que se impondrá prisión de uno a seis años y de 50 a 200 díasmulta a quien venda o distribuya en forma ilícita bebidas alcohólicas. Para efectos de este Código, se entiende por bebidas alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en cantidad mayor al dos por ciento en volumen, a una temperatura de quince grados centígrados.

La misma sanción a que se refiere el párrafo anterior se aplicará a quien a sabiendas permita, induzca o auspicie la venta ilícita de bebidas alcohólicas así como a quien permita, auspicie, induzca, ordene o realice la venta de bebidas alcohólicas o las distribuya a las personas a que se refiere el párrafo siguiente.

Las sanciones a las que se refiere el primer párrafo de este artículo se duplicarán cuando el delito de venta o distribución ilícita de bebidas alcohólicas se cometa de manera reiterada, o la venta se realice a menores de 18 años aun cuando ésta se efectúe en los establecimientos y horarios autorizados.

Sin embargo, a pesar de los decomisos realizados por elementos de la SSP y de las corporaciones municipales, ninguno de los detenidos y menos el producto han sido puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de comercio ilícito de bebidas alcohólicas.

Este fin de semana policías estatales decomisaron unos 250 cartones de cervezas en dos expendios que los vendían clandestinamente en Mérida.

Hubo por lo menos cinco detenciones, dos de ellos vendedores del producto.

El primer decomiso fue en una bodega ubicada en la calle 30-A entre 69 y 71 de la colonia Azcorra, donde se detuvo al propietario del local, conocido como “Timbiriche”.

También se arrestó a una mujer de 70 años y a dos personas más, que eran sus presuntos clientes que luego revendían el producto. También se decomisaron varias botellas de licor, algunas de dudosa procedencia.

El segundo operativo se realizó en un expendio del fraccionamiento Residencial del Norte, cerca de Chenkú, donde se decomisaron 50 cartones y se detuvo al vendedor clandestino.

La Policía Municipal de Valladolid y la SSP decomisó numerosos cartones de cervezas y detuvo a dos personas en un minisuper ubicado en la colonia Militar de esa ciudad; además aseguraron en la comisaría de Ticuch ocho cartones de cerveza de los denominados “misiles”, una plancha, 23 latas de 335 ml y cinco botellas licor de caña de litro.

Durante el operativo se detuvo José A. C. C., José I. B. C. y Milton A. C. C., quienes fueron trasladados al centro de detención municipal para el deslinde de responsabilidades.

En la comisaría de Xcatzín, de Chemax la SSP decomisó 128 latas de cerveza y un refrigerador y detuvo a J.B.H.P., de 45 años de edad.