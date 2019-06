'Ambulantes digitales' impactan ventas de comerciantes formales

Candelario Robles/Mérida

Las ventas informales que yucatecos realizan mediante las plataformas electrónicas como Facebook y Whatsapp impactan fuertemente a los comercios organizados de Mérida, lo que ha obligado a empresas a redoblar sus esfuerzos en redes sociales en busca de disminuir este efecto negativo en sus finanzas, señaló el vicepresidente de Comercio Electrónico de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Fernando Rojas Sánchez.

El dirigente empresarial aseveró que la actividad informal le pega más a segmentos como refacciones, ropa y calzado.

“Muchas empresas establecidas pagan sus bodegas para contener sus productos, por ejemplo las refaccionarias, que tienen sus empleados, pagan seguridad social, pagan exclusividad por distribución de marcas, pero en estos momentos enfrentan un severo problema que estos mismos artículos pueden ser adquiridos en internet por intermediarios en redes sociales que no pagan impuestos, no generan empleos y no pagan rentas de locales”, aseveró.

Rojas Sánchez apuntó que la informalidad, ahora digital, originó que empresas echaran mano de comunity managers para contrarrestar los efectos nocivos de esta competencia desleal.

El experto en el tema de e-comerce, apuntó que en los últimos tres años el crecimiento de empresas locales que apuestan por el comercio en línea creció exponencialmente: siete de cada 10 negocios ya tienen personas encargadas de sus áreas digitales o contratan a despachos externos para buscar asesorías en esa materia.

Puntualizó que se realiza una gran cruzada entre iniciativa privada, autoridades federales y estatales, así como las propias marcas de redes sociales, en busca de que cada vez más las empresas legalmente constituidas puedan interactuar en busca de clientes y en la comercialización de sus productos.