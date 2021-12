“Veterinario en tu rancho”, programa que ha dado gran respaldo a los ganaderos de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- A través del programa “Veterinario en tu rancho” impulsado por el gobernador Mauricio Vila Dosal para apoyar a pequeños productores ganaderos, se han realizado más de mil 300 acciones en poco más de 200 ranchos pertenecientes a los municipios de Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Dzilam González, Panabá, Sucilá, Río Lagartos, San Felipe, Temax, Temozón y Tizimín, donde se han diagnosticado un total de ocho mil 836 vacas, de las cuales se han sincronizado mil 420, logrando incrementar 16 por ciento la preñez.

En lo que va de la administración de Vila Dosal, también se han realizado 590 visitas en calidad de urgencia, así como 720 asesorías por vía telefónica y 35 cirugías, entre otras atenciones para el ganado, lo que significa un considerable ahorro para quienes se dedican a esta actividad productiva que caracteriza al campo yucateco.

Miguel Moreno Monforte, del municipio de Sucilá y propietario del rancho San Miguel, que cuenta con esta ayuda del gobierno, señaló que, este es un programa muy acertado, pues el personal asignado le ha auxiliado en todos los aspectos, además que el recibe la atención desde que el proyecto inició.

“Antes de este apoyo, tenía muchos problemas en el rancho, además cuando requería de un especialista por alguna emergencia carecía del dinero para pagarles, ahora no, el veterinario no me cobra ni un peso y estoy muy contento con los resultados, sin duda es un programa muy bueno”, manifestó.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, resaltó que la encomienda del Gobernador sobre este programa es atender principalmente a los pequeños productores porque no cuentan con los suficientes recursos económicos para contratar a un médico capacitado para atender a sus animales.

El funcionario destacó que, a pesar de las inclemencias del tiempo que se han presentado en el Estado, los veterinarios que integran el programa han Estado activos visitando unidades ganaderas para atender la condición sanitaria de los animales, incluso aquellas que resultan muy complicadas.

Díaz Loeza comentó que, por primera ocasión un Gobierno estatal ha promovido la atención veterinaria como parte de sus programas, por lo que desde el inicio de esta asistencia, la aceptación de los productores ha sido constante, incluso este último año y a pesar de la pandemia e inundaciones, así como huracanes, los llamados a los veterinarios han sido constantes, además que los comentarios en torno a estas acciones han sido positivos.

“Sin duda es grato escuchar de un productor que cuenta con 20 vacas y su semental, que gracias a que se le realizaron los análisis de fertilidad al semental supo que su animal tenía problemas, por lo que de inmediato recibió atención, hoy y después de varios meses, sus vacas pudieron tener crías, otro caso fue la atención oportuna de un médico veterinario que salvó tanto a la vaca como a la cría al momento de parir, ya que la madre tenía problemas, estos son solo algunos de los testimonios que nos impulsan a seguir adelante con esta labor”, remarcó.

Díaz Loeza explicó que los propios veterinarios han generado una confianza positiva con los productores, al grado que si tienen alguna duda en la alimentación de sus animales o urgencia médica, llaman a su médico asignado, el cual tiene el compromiso de atenderlos y solucionar el problema, de modo que durante el año se han registrado más de 600 llamadas telefónicas.

Entre los trabajos que realiza la Dirección de Ganadería de la Seder es levantar un cuestionario, seguidamente se hace un diagnóstico de la situación que se esté presentando y con base a ese análisis se identifica la problemática y se establece líneas de acción.

