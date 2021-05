Cámaras de vigilancia captan aterradores gritos por supuesto maltrato en Pacabtún

MÉRIDA, Yucatán.- Gritos desgarradores de lo que parece ser un menor de edad se escuchan en la grabación que una vecina del fraccionamiento Pacabtún realizó con la cámara de vigilancia de su casa, y que dio difundió a través de redes sociales, manifestando su preocupación.

La publicación explica que dicho video fue tomado sobre la calle 65 de esa zona del oriente de Mérida, y aunque la usuaria de Facebook María Aguilar indica que no sabe de dónde provienen los gritos, se puede apreciar a un menor en el predio de enfrente, que parece salir de una casa y golpear la puerta o ventana.

Junto a los gritos infantiles se oye la voz de algún adulto, aunque no se sabe a ciencia cierta si ello corresponde a las personas que se ven en la parte superior de la grabación, o si son de algún predio aledaño.

La publicación original indica: “No me gusta meterme en la vida de la gente, pero... Lo grabó mi cámara. No sé de dónde vienen los gritos, tampoco vi a nadie y nadie pidió ayuda, pero se escucha horrible y mi consciencia no me permite hacerme pend...”.

Agrega que “si alguien tiene alguna amiga, hija, hermana, prima o lo que se le parezca en la calle 65 de Pacabtún, llámale y asegúrate que está bien, porque si la grabación está fea, imagina lo que pasó ella, y si esta en tus manos ayudarle o sacarla de ahí”.

Sea el lector quien saque su propia conclusión tras escuchar el audio de esta videograbación.

SSP responde a publicación del video

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que ya tomó conocimiento del caso, por lo que elementos del Sector Oriente acudieron a verificar.

Indicaron que los agentes tomaron la declaración de una mujer, quien dijo que los gritos se trataron un menor de nueve años, hijo de su esposo, que se golpeó levemente de manera accidental.

Los policías tomaron nota para el informe de los hechos al DIF.

