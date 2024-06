Mujer es vinculada tras golpear a su hijito de 6 años

Con tal de desquitar sus frustraciones y coraje que siente contra el padre de su hijo, que la abandonó, Teresita "N" se dedicó a golpear reiteradamente a su hijo de 6 años hasta que el menor fue rescatado por su progenitor.

La mujer fue puesta a disposición de la juez de control Silvia Pamela Cetina Bautista, que la requirió para que responda por los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones.

En la misma audiencia inicial, fue imputada y sin que hubiera oposición de las partes, se le vinculó e impuso medidas cautelares diversas a la prisión.

Teresita "N" tendrá que acudir a firmar periódicamente; no salir del Estado; someterse a vigilancia; no concurrir al domicilio del agraviado y del denunciante, y no acercarse al menor ni al quejoso.

El cierre de investigación complementaria se estableció en tres meses.

Se sabe que a inicios de noviembre de 2022, en horas del día, encontrándose en su domicilio de la calle 105 de la colonia San José, la ahora procesada golpeó constantemente con diversos objetos, a su hijo de identidad reservada que en ese entonces contaba con 6 años de edad, causándole lesiones que tardan en sanar menos de quince días.

Luego, al observar el padre las huellas de violencia en el cuerpo del menor, supo que era maltratado reiteradamente por su madre, quien lo golpeaba constantemente con los puños y otros objetos en brazos, piernas y otras partes del cuerpo.