Yucatán: Por caerles mal, mujer recibe golpiza de una familia completa

MÉRIDA, Yucatán.- Todo porque les cae mal, una familia completa, es decir el hermano de la víctima, la esposa, los dos hijos y hasta la madrastra le dieron una golpiza a una mujer cuando cruzaba un terreno en Kimbilá, comisaría de Izamal, dejándola seriamente lesionada.

Los cinco agresores están sujetos a proceso acusados de violencia familiar y lesiones, pero gozan de libertad provisional, pues se les decretaron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Este caso se lleva en el juzgado primero de control de Kanasín, donde mañana será la audiencia para resolver la situación jurídica de los cinco acusados.

En la causa penal se indica que en diversas fechas y cuando la denunciante acudió a su terreno en Kimbilá, comisaría de Izamal, el cual se encuentra junto al de su hermano y éste junto con su esposa e hijos la golpearon.

De igual forma, al acudir a casa de su padre la agredieron la pareja de su papá y la hija de ésta.

Por ello, la afectada presentó una denuncia, lo que derivó en la causa penal por violencia familiar y lesiones.

Los acusados María Martha "N", Jorge Manuel "N", Jorge Francisco "N", Esther Reina "N" e Hilvia "N", quienes fueron presentados ante la juez primero de control, Mariza Polanco Sabido, y los fiscales les formularon los cargos por los delitos antes mencionados

La juez no concedió la prisión preventiva solicitada por los fiscales y dictó las medidas cautelares de una garantía económica de 300 pesos, por cada imputado, no acercarse a la víctima, firmar el libro de registros, y no salir del Estado.

