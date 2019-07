Patricia Itzá/Mérida

En Yucatán son bajos los índices de feminicidios, pero es alto el registro de violencia emocional y psicológica hacia las mujeres de parte de sus parejas, incluso de los hijos. Lo importante es emprender campañas que erradiquen estas conductas desde la infancia, señaló la Dra. María Emiliana Montejano Hilton, quien esta semana impartió la conferencia “Derechos humanos y violencia contra la mujer”.

La charla se llevó a cabo en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia. La especialista en el tema informó que con base en cifras del Banco Nacional de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra la Mujeres (Banavim), en primer lugar está el maltrato psicológico, seguido de la violencia física, patrimonial, sexual, siendo el hogar donde se desarrolla.

“La tendencia que he investigado es que el denominador común es la muerte de hombres por diversas causas y el número de mujeres es menor; aquí los feminicidios no son comunes, sin embargo, existe un problema mayor que es la violencia y acoso hacia la mujer, que en ocasiones no solo se da por la pareja, si no hasta por los hijos y hermanos”, subrayó.

Agregó que la violencia emocional no es solo un factor que se presenta en el Estado, sino en todo el país, salvo en cinco entidades de la República, donde la agresión física es superior.

“Lo más preocupante es que en todo el país la violencia se da en la casa. Los feminicidios no son comunes en Yucatán, sí hay, no hay que demeritar su presencia y que también hay que acabar con ella, pero en todo el país se mueren más hombres que mujeres. La diferencia que las agresiones sexuales el 90 por ciento son hacia las mujeres, lo que se tendría que hacer el gobierno es analizar por dónde atacar para erradicar los problemas”, aseguró.

La ponente, que también es profesora investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, dijo que es importante empezar a generar campañas de concientización de forma generalizada. “La violencia se reducirá por si sola en todos los campos, pero si solo nos enfocamos a una sola, como la feminicida, poco resultado se verá”, indicó.

“Que el Gobierno brinde seguridad en todos los lugares donde transitan las mujeres, que la violencia se evite entre compañeros de trabajo, entre hermanos, empezar en casa a resolver los conflictos pero sin usar los golpes, lo que daría como resultado que las mujeres tengan mejores relaciones con sus parejas”, subrayó.