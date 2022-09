Así fue la visita de la reina Isabel II a Yucatán en 1975

La reina Isabel II de Inglaterra estuvo en Yucatán en 1975, como parte de la visita que realizó a México del 23 de febrero al 1 de marzo junto con su esposo Felipe de Inglaterra, y en esa visita inauguraron el zoológico de Tizimín, el cual precisamente lleva por nombre “La Reina”.

A su llegada a nuestro país, la pareja real fue recibida por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, y fue el 27 de febrero de ese año cuando arribaron a nuestro estado, dándoles la bienvenida el gobernador Carlos Loret de Mola Mediz.

La reina Isabel tenía 49 años de edad, y junto con el príncipe Felipe, en autos separados, fueron trasladados a Uxmal en donde se les explicó ampliamente la historia de esta zona y de sus edificios, y se tomó varias fotos, las cuales quedan como testimonio de su visita a nuestro estado.

Durante su estancia, fue llevada a la ciudad de Tizimín, en donde se inauguró el zoológico que lleva como nombre “La Reina”, precisamente en su honor.

En esta visita llamó la atención que Su Majestad se cambió dos veces de ropa, pues el calor no es algo a lo que estuviera acostumbrada.

Este jueves murió la reina Isabel II a los 96 años de vida, en el castillo de Balmoral, en Escocia, a sus 96 años, luego de 70 años de reinado. Se desconocen los motivos de su fallecimiento.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor, mejor conocida como la Reina Isabel II, nació un 21 de abril en 1926 y fue la líder de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1952, luego del fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI.

María Windsor, fue la primera hija de los duques de York y tercera nieta del rey Jorge V de Inglaterra, se convirtió en heredera del trono cuando su padre fue coronado en 1936, tras la renuncia de su hermano Eduardo VIII.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W