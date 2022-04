En el fondo de nuestros anhelos siempre buscamos la felicidad, la paz y la tranquilidad entre otras cosas. Pero si queremos conseguir alguna de ellas definitivamente deberíamos empezar por tener una calidad de vida elevada para poder alcanzar esos objetivos durante el camino. Y aunque no soy fan de la palabra calidad porque se me hace muy general, y además, para cada quien significa algo diferente, mejor trato de detallarla lo más posible. Si yo te preguntara qué es calidad para ti, me responderías algo muy diferente a lo que es para mí. Si te pregunto si una pluma es de calidad para ti, qué significa, me podrías responder: resistencia, durabilidad, nivel de tinta, etc.

Por esa razón hoy te defino 5 consejos para mejorar tu calidad de vida: