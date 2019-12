'La vuelta al mundo en 80 shimmys' con la compañía Helwaya Baladi

Joel González/Mérida

La pureza de las danzas árabes y sus influencias contemporáneas llegan al escenario en el espectáculo de danza “La vuelta al mundo en 80 shimmys”, que la compañía Helwaya Baladi (Bienvenido a mi tierra, mi país) presentará pasado mañana, a las 20:00 horas, en el Teatro Daniel Ayala.

Enmarcado en el programa Panorama Escénico de la Secretaría de la Cultura y las Artes, la pieza dancística explora diversas expresiones del medio oriente como el belly dance y el folclore de distintas regiones que van desde las raíces en Egipto, pasando por Iraq y los países del Golfo Pérsico.

La estructura es poco convencional, ya que se conforma de una columna vertebral de danza árabe oriental en todas sus vertientes, las cuales se van combinando con estilos dancísticos internacionales como el flamenco, tango, danza africana y polinesia, hasta sorpresas como la danza china, para lograr una interesante fusión artística.

La propuesta coreográfica es interpretada por ocho bailarinas de la compañía, quienes tendrán como invitados especiales al derbakista Carlos Canto, del Colectivo Pies Picantes, que dirige el maestro José González, así como al bailarín progreseño Oskar Magaña.

En entrevista con la directora artística Samira Mrat (Pamela Mukul), informó la primera hará su debut en los programas y ciclos organizados por instituciones oficiales, ya que su campo de trabajo siempre se ha enfocado en los eventos de tipo particular.

Detalló que desde hace cinco años que se formó la compañía, trabaja con alumnas de su academia Samira Mrat Dance Studio, así como con bailarinas de otras escuelas y artistas independientes, con los que realiza puestas en escena que se han presentado en espacios culturales dentro y fuera del Estado.

La maestra certificada por la Arabian Dance School (ADS), expresó que este artes es un fenómenos que actualmente está de moda, pero que tiene muchos años de practicarse en Yucatán y cada día va ganando mayor número de adeptos que se enamoran de su misticismo y su estética.

Aunque mucha gente considera que es una danza femenina, no es así, los hombres la bailan por igual; sin embargo, el que no sea común ver muchos bailarines no es exclusivo de las danzas árabes, apuntó.

Asimismo, recordó que esta manifestación es de las más antiguas, ya que sus orígenes primarios se remontan a Egipto entre 1200-1300 a.C., cuando eran interpretadas por las sacerdotisas de las orillas del río Nilo, finalizó.