Mare después de unos días nublados, se puso el sol pero bueno, aumentando el calor en nuestro terruño, otra cosa que está aumentando son los casos de Covid, creo que como ciudadanos hay que hacer conciencia, aunque es una realidad que las campañas políticas han concentrado bastante gente, sin justificarlas hay que entenderlas porque sin duda llevamos un año muy difícil en materia de salud y por ende con estragos en la economía, por eso el mar de gentes en los eventos políticos como una forma de tener algunos centavos, y esto con todos los partidos, ninguno de se salva. Habrá gente que pueda llevar un plato de comida a sus casas, pero sí es preocupante el incremento en el número de casos, tomemos conciencia y cuidémonos.

Afortunadamente este negociante gastar se hizo, porque hasta el día de ayer tenían los candidatos para hacer sus propuestas, convencer a la gente y recorrer las calles, hoy entramos en una etapa de silencio, son días de preparar el famoso “Día D”, así le llaman al día de la elección cuando hay que cuidar el voto, porque ahora entramos en tiempos de caza mapaches, aquellos que por debajo de la mesa andan buscando ganar más votos, pero en fin, ya falta poco para saber quiénes serán los próximos diputados locales, federales y alcaldes de municipios.

En un pequeño análisis y no de colesterol, creo que la cosa está interesante, en lo que respecta a los federales de Mérida, creo que en el distrito tres lleva una ventaja Pablo Gamboa, quien ha demostrado dar resultados como legislador, una prueba de ello es el paseo verde, que cabe señalar es una pena que lo tengan abandonado, por el distrito cuatro, la candidata más mediática es Cecilia Patrón, quien busca ser nuevamente diputada federal, y que ha trabajado en una campaña intensa, hablando del interior del Estado, en el Oriente, hay un joven que siempre se ha caracterizado por su trabajo en causas sociales, así como por impulsar el lugar que lo vio nacer, con un gran cierre de campaña el candidato de Morena, Ernesto Alonzo se perfila a ser el próximo alcalde de Río Lagartos, en el otro extremo en Umán, Gaspar Ventura, gente que ha salido del pueblo y ha trabajado fuerte, recibiendo un gran respaldo, hoy se ve como el próximo alcalde. En la costa los números son interesantes, con una ventaja no tan amplía, pero ventaja al fin, Julián Zacarías puede reelegirse en Progreso y por primera vez un candidato no del PRI, puede ganar el noveno distrito, ya que la tendencia favorece a Erik Rihani.

En las diputaciones locales, la cosa está interesante, no es un misterio que el gobernador quiere tener mayoría en el legislativo, y se ve difícil porque Yucatán dejó de ser bipartidista desde el 2018, creo que en el Oriente Esteban Macari va bien, y en Mérida, Karla Salazar por el distrito 5 tiene ventaja, así como Víctor Hugo Lozano por el cuarto, quien ha hecho buena campaña de la mano de muchos jóvenes y de tener mayoría, creo sería el próximo presidente del poder legislativo, en el distrito 2, Carolina Herrera es la que ha mostrado más trabajo realizado 550 km de caminatas, y en la joya de la corona, creo tiene la ventaja Renán, será interesante ver si queda Verónica en segundo o Jorge Carlos, porque está elección es la antesala para la de Gobernador en el 24, masinó que sí.