¿Ya están listos para dejar el cubrebocas? Yo no

Se ha vuelto mi compañero de todos los días y de muchas noches. La neta es que al principio lo odiaba, pero como bien dicen, del odio al amor hay solo un paso, así que bueno, podría describir mi relación con el cubrebocas como una de amorodio, algo masoquista, pues a veces siento que me ahoga, pero no puedo escapar de ella.

Al principio de mi relación con el cubrebocas tuve heridas en la nariz y en las orejas por su constante uso, pero ahora me hecho más fuerte, me ha salido callo, literalmente. Seamos sinceros, estamos hartos del uso de este artefacto, pero ¡vaya!, si estamos aquí, es gracias a él.

Su uso es un salvavidas dentro de un cenote súper profundo con intensas corrientes que podrían llevarte a la muerte.

Estamos cansados de él, pero qué importante ha sido, tanto, que se me hace lejano pensar que seré capaz de dar una consulta sin mascarilla o incluso de aceptar a un paciente en el consultorio sin ella. Quizá pueda sonar exagerado, pero todos los que han vivido la pesadilla del Covid grave de cerca, les prometo, amamos esta masoquista relación tapabocas-humano.

Pero, si pusiéramos una fecha para la gente en las calles libres de cubrebocas, yo pensaría que debería de ser hasta dos semanas posteriores a las vacaciones de Semana Santa, siempre y cuando ya se encuentre la mayoría de la población vacunada, justamente porque si nos quitamos la mascarilla durante ese proceso, habrá nuevamente contagios y la siguiente ola llegará.

Algunos países como Dinamarca ya han relajado el uso de cubrebocas, en donde definitivamente desde hace un mes no lo emplean obligatoriamente; otros como Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Polonia y Holanda, ya no lo usan en lugares abiertos. Oye David, y la gente que no se vacunó y no usa o no usará cubrebocas, ¿qué crees que pase con ella? Bueno, lo más probable es que tarde o temprano se extingan.

La sociedad los orillará a vacunarse para poder estar en algunos espacios, para poder viajar, entre otras cosas, o por otro lado, morirán. Así que mejor sigámonos cuidando, aún no tenemos un país tan avanzado como para obtener los altos índices de vacunación que los europeos señalados ya tienen, por tanto, tapa tu boca.