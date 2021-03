La cita fue de carácter urgente, no podía pasar más tiempo, la prudencia y la paciencia estaban al borde del colapso, los antiguos militantes de Morena querían conversar con la neomorenista y senadora Verónica Camino, querían intercambiar ideas y tratar de ponerse de acuerdo para trabajar por el bien de la 4T.

La reunión se realizó en un domicilio particular, entre los presentes se encontraban Oscar Brito, el secretario general del Infonavit Rogerio Castro, la ex delegada de la Profeco Sisely Burgos, entre otros; el ambiente era tenso aunque quisieron hacerlo parecer cordial. El tema fue el nombramiento ante el Ipepac del ex diputado federal Orlando Pérez Moguel y la senadora Camino fue tajante: “Ni crean que vamos a remover Orlando, es uno de los mejores representantes que se tienen ante los órganos electorales, es un lujo tenerlo en Morena y no lo voy a cambiar”.

Le inquirieron sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Mérida y ella dijo: “A mí me invitaron a ser candidata y sí deseo contender”. Le comentaron que deseaban incluir a varios ciudadanos de izquierda como candidatos a regidores y a diputados locales. Camino fue clara: “Ningún candidato me van a imponer, yo voy a poner a todos los candidatos a legisladores locales y a regidores, vengo con muchos compromisos políticos”.

No había terminado de hablar la senadora Camino, cuando Sisely Burgos le gritó: “Mira Verónica, tus manos están manchadas de sangre, que no se te olvide”. Esta reunión trascendió a la dirigencia nacional de Morena y al Senado, donde Verónica llorando dijo que es víctima de malos tratos y de violencia de género.

En la dirigencia estatal de Morena están extrañados del proceder de la senadora Camino, ya que ella dice que iba a sumar, por eso no entienden el veto que trata de imponer a expriistas, como es el caso del exalcalde de Umán Enrique Castillo y otros, a quienes solicitó que no se les incluya en las encuestas que se realizaron el pasado domingo. Los excluidos comentaron a sus respectivos equipos que la legisladora expriista y expevemista no los quiere en la llamada 4T.

Trascendió que una de las propuestas de la senadora a una diputación local es la regidora expriista Alejandrina León en el séptimo distrito, ya que la renuncia de dicha edil al PRI fue porque fue vetada al tercer distrito local por el candidato a diputado federal Pablo Gamboa, quien ha externado que se la quería imponer el excandidato perdedor a la alcaldía Víctor Caballero para hacer contra campaña.

Militantes de Morena comentan que la candidatura de la senadora Camino es una negociación entre el exgobernador Rolando Zapata y Víctor Caballero con el líder del senado Ricardo Monreal. Posiblemente esta candidatura llegue a los tribunales electorales.