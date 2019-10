Ya lo pasado, pasado...

Mare han sido días bastante intensos, donde los responsables de llevar las riendas del país dieron gracias porque los pasaron sin ser parte de las notas, ni para bien ni para mal, pues todos los reflectores, las primeras planas, las notas, likes y reproducciones se las llevó el fallecimiento de José Rómulo Sosa Ortiz, José José, “El príncipe de la canción”, quien ha sido de los mejores cantantes que ha dado México y de quien se habló muchísimo hasta el jueves, en que culminó todo el calvario, pues, al final lo incineraron y lo trajeron para darle un pequeño homenaje en Bellas Artes, una misa en la Basílica y su sepultura en el Panteón Francés junto a su mamá, de José José no de usted.

Sin duda una verdadera pena todo lo sucedido, pero mejor nos quedamos con su legado musical, sus discos, sus canciones, que, por cierto, como este negociante se refiere a la grilla, yo creo que aunque los títulos hablan del amor, por ahí hay escondidos más de dos mensajes subliminales sobre la política, y si no me creen podemos investigar.

Empecemos con la canción de Pérez Botija que José José hizo un gran éxito, “Desesperado”, y creo que la canta el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, porque le desespera que la economía va de fracaso en fracaso y nomás no levanta el vuelo, y además el cabecita de algodón refutando las decisiones que toma el secretario como medidas económicas. Después podemos irnos a la canción de “Almohada”, esa sin duda la canta Felipe Calderón por aquel estribillo de: “A veces regreso borracho de angustia”, ya ven que dice que le encanta la horchata vaciladora. Otra canción que fue un éxito en 1983 fue la de “He renunciado a ti” y creo que estarían cantándola Carlos Urzúa, Josefa González y Germán Martínez, quienes le dijeron a AMLO: he renunciado a ti, al dejar las secretarías de Hacienda y Semarnat y el IMSS, respectivamente, y el presi les cantaba: “No me digas que te vas” y con todo y eso se fueron.

Dos canciones igual muy conocidas son “Amnesia” y “Payaso”, y seguro las canta AMLO, con eso de que se le olvidan cosas que él mismo dijo en el pasado, y por las declaraciones tan de género clown que ha hecho, como el fuchi, guácala y acusarlos con su mamá. En el circo montado en las mañaneras podría abrir su conferencia con la canción de “Buenos días amor”.

Una de las más famosas de “El príncipe” fue “El triste” y esa seguro la canta la Gaviota a Peña Nieto: “Qué triste fue decirnos adiós” y, cómo no, con todos los lujos que tenía a su lado, claro que no debe preocuparse porque, según ella, ganaba muy bien haciendo telenovelas, seeeee, y Peña Nieto le devolvió la serenata pero cantando “Gavilán o paloma”, pues prefirió en vez de gaviota a su chan novia nueva; también le pegaría la canción de “40 y 20”, aunque creo que la que más se ha cantado en la grilla es “Lo pasado pasado”, de Juanga, porque todos en sus campañas dicen que van a meter al bote a sus antecesores, pero suben y se les olvidan sus palabras, y mientras el pueblo se queda como siempre “Preso” en la frustración, masinó.