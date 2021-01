Yucatán: Aconsejan a la población a planear antes de empeñar

MÉRIDA, Yucatán.- Se empieza a sentir la cuesta de enero y nuevamente vuelven las filas a las casas de empeño, por lo que al empeñar un artículo, no solo nos debemos fijar en la cantidad que nos van a dar prestada, es de suma importancia checar cuánto va a costar el empeño, es decir el CAT, leer el contrato, fijarse en el plazo de vencimiento y si se puede hacer un refrendo, aseguró asesora en finanzas Marisol Cen Caamal.

Precisó que el primer paso antes de acudir a casas de empeño es revisar que el negocio cuente con su constancia de inscripción ante el Registro Público de Casas de Empeño que expide Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este catalogo, que se encuentra en línea, sirve para checar que el establecimiento cumpla con los requerimientos necesarios para su funcionamiento.

“Después hay que fijarse que sea un lugar confiable, las personas se fijan cuánto dinero les van a dar por su prenda, y no está mal, pero hace que nos olvidemos de lo más importante, que es cuánto vamos a pagar por ese empeño, recuerden que para eso está el CAT, así como funciona para los créditos el costo anual, también funciona para las casas de empeño”, expuso.

La especialista dijo que hay muchos costos en una casa de empeño, no solo van a pagar los intereses, sino que te pueden cobrar la comisión por avaluó, por comercialización, por administración, reposición de contrato, por desempeño, almacenaje. Por este motivo insistió en que hay que fijarse mucho en el CAT, es decir, en cuál es el costo total de ese empeño que acaban de realizar.

“Uno empieza a leer su contrato y se pierde; muchos dicen bueno cuánto me están cobrando en total, por eso hay que fijarse en el CAT, que te dice en total del costo del empeño que acabas de realizar, recomiendo que no solo se fijen en cuanto les van a dar sino en cuanto va a costar este préstamo, porque muchas veces por la inmediatez en que requerimos el dinero, no nos detenemos a checar estos detalles que son de suma importancia”, indicó.

Cen Caamal explicó que se debe leer el contrato y tratar de entender todas las condiciones que nos ponen respecto al plazo.

Agregó que al no poder pagar el préstamo la casa de empeño puede comercializar la prenda, en el contrato aparece la fecha en que sale a comercialización y el periodo en el que puedes recuperar el remanente o demasía; el pignorante puede acudir al negocio y checar si se vendió el artículo se verifica si hubo un saldo a favor y lo puede reclamar hasta un año posterior a la venta.

