Yucatán se une a la lucha contra la explotación infantil

Yucatán hace trabajo en equipo con la sociedad civil, los diferentes órdenes de Gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, para reforzar las acciones en la identificación, prevención y combate de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes, al firmar la Carta de Intención para erradicar la Explotación Sexual Infantil, con lo que se sigue protegiendo la seguridad y vida de niños y familias yucatecas.

Desde el Salón Uxmal 2 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, realizó la firma de dicho convenio entre Estados Unidos de América y el Gobierno del Estado, junto con el Presidente de Movimiento Restaurador Viva México, José Eduardo Verástegui Córdoba; en representación del Congreso del Estado, la diputada Abril Ferreyro Rosado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Mario Alberto Castro Alcocer; el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y el Fiscal General del Estado de Yucatán (FGE), Juan Manuel León.

Al tomar la palabra, el líder del Movimiento Restaurador Viva México, José Eduardo Verástegui Córdoba, señaló que la firma de este convenio muestra mucho respeto por la vida, valentía y la decisión de cuidar a todos los niños como si fueron sus propios hijos, por lo que resaltó que el objetivo es blindar a todos los niños mexicanos y extirpar de nuestro país a la trata para la explotación sexual infantil.

“La intención es crear una red nacional de prevención y generar consciencia y promover medidas concretas para erradicar la trata infantil. Tenemos que entrar con todo, esto no es algo político, este es un tema humanista. Juntos somos más fuertes y no me cabe la menor duda de que unidos cada quien desde su trinchera, si le entramos con todo, vamos a poder erradicar esta terrible realidad porque juntos, somos más fuertes”, afirmó.

Durante el evento se detalló que el documento firmado establece distintas acciones para la prevención y erradicación de este delito en contra de las niñas y niños a través del impulso de la creación de unidades especializadas de investigación contra la trata de niños contra la explotación sexual, la promoción de la revisión y endurecimiento de las penas aplicables a quienes comenten este delito.

Establece el compromiso de destinar recursos especiales para acciones de prevención y concientización, así como para crear refugios para víctimas de trata, constituye crear protocolos de identificación de niños y lograr adhesión de integrantes de la industria del turismo y el transporte a mecanismos de protección de niños contra la trata de menores.

En su mensaje, la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, aseguró que con este convenio el Gobierno del Estado estará trabajando más fuerte que nunca para que ninguna niña, niño o joven en Yucatán sea víctima de las redes de la delincuencia, por lo que reiteró al Gobierno de Florida y a la Asociación Movimiento Restaurador Viva México, así como al Congreso del Estado, el Poder Judicial y al Ayuntamiento de Mérida, que cuentan con el respaldo y apoyo del Gobierno del Estado de Yucatán.

“Debemos estar comprometidos a continuar trabajando con mayor ahínco para garantizar la seguridad de las y los menores de edad y evitar y prevenir que sean víctimas en las manos de las redes criminales”, dijo.

“Por ello nos llena de esperanza que el día de hoy estemos aquí sumando fuerzas y voluntades, tal y como sabemos hacerlo aquí en Yucatán: trabajando en equipo unidos como uno solo, como lo ha instruido el Gobernador Mauricio Vila Dosal desde el primer día”, aseveró la funcionaria estatal ante representantes de los poderes legislativo y judicial.

Acompañada del titular de la FGE, Juan Manuel León, indicó que, la trata de niños son actos de la más grave violencia que sufren las víctimas que la padecen, son heridas abiertas en el cuerpo de la humanidad que nos afectan a todos, por lo que realizó un llamado a decir no a toda violencia y explotación sexual y a no cerrar los ojos ante esta lacerante realidad y mantengamos viva la indignación que nos ayude para encontrar la fuerza que nos comprometa a erradicar este monstruoso flagelo.

Ante representantes de los municipios de Progreso, Valladolid, Tizimín, Ticul, Celestún, Tinum y Tekax, la titular de la SGG, recordó que, para no solo mantener sino también continuar disminuyendo el índice delictivo en el estado, se ha fortalecido el equipamiento y preparación de los elementos policiales, así como de las dependencias que toman un papel fundamental en el cuidado de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes.

