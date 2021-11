MÉRIDA.- Adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves recibirán, del próximo 29 de noviembre al 1 de diciembre, la segunda dosis contra el Coronavirus en Mérida y 6 municipios del interior del estado, con lo que el proceso de vacunación en Yucatán no se detiene y continúa avanzando de forma favorable, informó la Secretaría de Salud (SSY).

La dependencia estatal indicó que también se estarán aplicando primeras dosis a este sector de la población para lo cual es indispensable que la persona esté previamente registrada en la plataforma del Gobierno federal y presentar la constancia médica que certifique el diagnóstico expedida por su médico tratante. Para los que reciban la segunda dosis, sólo deberán contar con su comprobante de vacunación de la aplicación de su primera dosis.

Esta nueva etapa de vacunación, en la que se aplicarán dosis de la farmacéutica Pfizer, se desarrollará en Hospitales públicos de los municipios de Mérida, Tizimín, Valladolid, Maxcanú, Tekax, Izamal y Oxkutzcab.

Por disposición del Gobierno federal, la vacunación de este sector de la población se llevará a cabo en Mérida, en los hospitales Susulá del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y de la Amistad Corea México de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), así como en el Centro Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado a un costado del Hospital General Regional “Lic. Ignacio García Téllez”, mejor conocido como T-1.

En tanto, en los municipios del interior del Estado, se vacunará en los Hospitales generales de Valladolid y Tekax; y en los del IMSS de Tizimín, Maxcanú, Izamal y Oxkutzcab.

De igual forma, se precisó que este proceso de vacunación será únicamente para la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves.

Se reitera que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir sino cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Se recomienda a la población lo siguiente:

No es necesario llegar con horas de anticipación.

Tomar los medicamentos como de costumbre.

Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

Usar ropa cómoda y de manga corta.

También te puede interesar:

Detectan metales pesados en el sargazo que llega a la Península de Yucatán

Lanzan campaña para prevenir fraudes por compras navideñas

Yucatán: ¿Sabes cómo se crean las vacunas? Hay cuatro tipos de métodos