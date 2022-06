MÉRIDA, Yucatán.- Previo al arranque de las vacaciones de verano, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que en Yucatán se presentó un aumento de un 2.1 por ciento en el número de acciones de defensa iniciadas por diferentes motivos en comparación con el mismo período del año pasado, tendencia que se espera sea similar durante los meses de julio y agosto, en que tendrán lugar las vacaciones de verano.

Así, la dependencia federal precisó que, durante el mes de mayo pasado, la unidad de atención en Yucatán recibió un total de mil 31 acciones de defensa o quejas iniciadas, cifra ligeramente superior a las del mismo mes del 2021, cuando se alcanzaron mil 10. Es decir, una diferencia de 21 procedimientos.

Del mismo modo, por quinto mes consecutivo Yucatán fue el Estado que más quejas recibió a nivel Península, seguido de Quintana Roo, que realizó un total de 679; y Campeche, que se quedó con 276 trámites ante la Condusef.

La comisión indicó que, con los últimos registros de mayo, la entidad ya acumula un total de 5 mil 339 acciones de defensa iniciadas en los primeros cinco meses del año, cifra que representa el 1 por ciento del total de trámites que se realizaron a nivel nacional en ese período, que fue de 537 mil 520.

Los reportes de la Condusef señalan que la unidad de atención de esta entidad realizó mil 229 acciones de defensa en enero, 967 en febrero, mil 130 en marzo, 982 en abril y mil 31 en mayo.

Además, se prevé que para los meses siguientes se presente un incremento ligeramente mayor por el arranque de las vacaciones de verano.

A nivel nacional, las regiones y estados que más acciones de defensa acumulan en los primeros cinco meses del 2022 son la unidad metropolitana central, con 26 mil 1; Puebla, con 7 mil 72; Guanajuato, con 7 mil 8; Nuevo León, con mil 474; Estado de México, con 5 mil 962; y Yucatán, con 5 mil 339.

Consumos no reconocidos

Las causas más recurrentes por las que las personas presentaron acciones de defensa durante mayo en Yucatán fueron la emisión del Reporte de Crédito Especial (RCE), con 141 casos; consumos vía internet no reconocidos, con 95; incumplimientos en los términos del contrato, con 67; y consultas a través del NSS.

En menor medida, estuvieron créditos no reconocidos en el historial, con 46 reportes; transferencias electrónicas no reconocidas, con 44; consumos no reconocidos, con 40; negativa en el pago de indemnización, 35; e inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones, con 28.

