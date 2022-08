Yucatán mantiene un índice bajo en cuanto a las quejas por robos de identidad y fraudes, pues en lo que va del año solo se tienen reportes de tres casos del primero y 50 del segundo, la mayoría de los cuales se resolvieron a favor del usuario, adelantó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sobre el tema, el titular de la unidad de atención de la Condusef en el Estado, José Alberto Pinto Escamilla, refirió que de enero a mayo de este año solo se han presentado tres robos de identidad, los cuales representan una cifra muy baja respecto a otras entidades del país y una tendencia a la baja, pues en ese mismo periodo del año pasado se habían presentado 6 asuntos, lo que refleja una reducción del 50%.

“En cuanto a esos tres casos, establecemos un protocolo diferente al resto de las quejas y todos se han resuelto a favor del usuario, realmente Yucatán, está realmente bajo en este tipo de cuestión y eso porque la gente tiene ya mucha precaución al momento de utilizar sus datos o su información”, anotó.

¿Cómo evitar un robo de identidad?

En entrevista con Novedades Yucatán, explicó que la mejor forma de evitar posibles robos de identidad es que los datos personales se tendrán en resguardo, como aquellos estados de cuenta que tendrán información y, en caso de que ya no nos sirvan, hay que romperlos y no solo tirarlos a la basura para que esos datos no los obtengan otras personas.

Finalmente, anotó que en el caso de fraudes, principalmente son llamadas de extorsión, pero además, los 50 casos actuales muestran una reducción con respecto al año pasado en que hubo 97, y que el 70% de los casos también se han resuelto a favor del usuario.