MÉRIDA.- Las ventas de mariscos en la zona de pescados del mercado Lucas de Gálvez han bajado hasta un 50 por ciento debido a la marea roja que se presenta en algunas playas de Yucatán.

Hasta el momento, los precios de los productos del mar se mantienen, pero los vendedores no descartan un alza si estas condiciones continúan.

Los locatarios argumentan que la desinformación ante este problema ya está empezado a causar estragos en las playas de la entidad, pues que la gente se abstenga de comer pescados y mariscos puede provocar un serio golpe económico al sector, por lo que los expendedores reiteran la seguridad del producto del mar y piden confianza a los compradores para adquirir y consumirlos.

Aseguran también que el boletín emitido por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) la semana pasada provocó confusión y una errónea percepción del problema, que está desfavoreciendo al sector pesquero en la venta de pescado y mariscos, frescos y preparados.

Por su parte, Josué Acosta Caamal, de la pescadería Costa Azul, explicó que las personas no comprendieron que la información que emitió la SSY solamente hacía referencia a los ejemplares que están llegando a la costa vivos o muertos, por lo que ahora las personas creen que comer cualquier tipo de pescados y mariscos representa un grave peligro.

Este locatario comentó que los productos que el vende cuentan con certificados que avalan su legal procedencia y que garantizan su sabor y calidad, por lo que exhortó a las personas a consumir productos del mar.

“Compramos pescado que viene desde aguas profundas, más allá de la marea roja, las congeladoras están en los puertos de Progreso, Telchac y Chuburná, pero no por eso es pescado contaminado, nosotros garantizamos la calidad de nuestros productos, no vamos a vender a nuestros clientes algo que esté en mal estado o que no sea de primera calidad”, señaló.

Acosta Caamal indicó que si las ventas siguen muy bajas deberán tomar otras medidas, entre ellas subir un poco el precio de los productos, pero hasta el momento los costos se mantienen, el filete grande lo vende en 140 pesos el kilo, el cazón a $80, mero a $180 y mojarra tilapia a $120.

