Yucatán, el estado con más casos de discapacidad auditiva

MÉRIDA, Yucatán.- Mientras a nivel nacional tres de cada mil recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia (sordera), en Yucatán la tasa es de cuatro casos por cada mil nacidos.

Por lo tanto, se requiere colocar entre tres mil y cuatro mil implantes cocleares, dispositivos implantados quirúrgicamente que ayudan a superar algunos problemas de audición cuyo origen está en el oído interno, o coclear.

“Todo niño que nace con sordera, por ley tiene derecho a ser rehabilitado; el implante coclear es una buena opción pero es muy costoso, y con los recortes al presupuesto de salud no siempre es posible cubrir a todos con este tratamiento, sin embargo existen muy buenas opciones como los auxiliares auditivos”, explicó el doctor Pedro Becerril Pérez, otorrinolaringólogo con especialidad en neurotología.

Reiteró que Yucatán es el estado con más discapacidad auditiva, y en este contexto recordó que en Chicán, comisaría de Tixméhuac, hay familias enteras que sufren de sordera, lo que ha sido motivo de investigaciones.

Dijo que una herramienta útil para detección temprana de la sordera es el tamiz auditivo neonatal, que permite identificar dentro de las primeras horas de vida, si el recién nacido presenta algún grado de pérdida auditiva.

El doctor Becerril explicó que “un infante que no oye, no desarrolla su lenguaje oral y no aprenderá a leer ni a escribir, de ahí la importancia de la identificación temprana de problemas de hipoacusia”.

El tamiz auditivo permite detectar desde el nacimiento si el niño tiene algún tipo de trastorno auditivo y por lo tanto implementar una medida correctiva que pueda mejorar el pronóstico, que va desde estimulación, auxiliar auditivo hasta implante coclear, dependiendo de lo que tenga ya sea hipoacusia leve, moderada o severa.