'Respetan' a Yucatán los ciclones 'Gonzalo' y 'Hanna'

MÉRIDA, Yucatán.- La tormenta tropical “Gonzalo”, que ingresará al Caribe hoy lo hará con un ambiente hostil de mucho viento cortante y aire seco, que lo debilitarán aseguró el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo.

Precisó que es un ciclón pequeño y muy compacto que no representará ninguna afectación grave para la Península de Yucatán.

Con base el análisis meteorológico, entrará al Caribe central, al sur de La Española y Puerto Rico, entre el martes y miércoles y posteriormente, desaparecerá.

Sin embargo, el especialista indicó que se convertirá en una onda tropical vigorosa y ocasionará aumento en el potencial de lluvias y fuerza en la velocidad de los vientos para la Península a partir del miércoles de la próxima semana.

“Las buenas noticias es que todos los modelos a largo plazo indican que al entrar al mar Caribe empezará a debilitarse debido a que hay un ambiente muy hostil para los ciclones tropicales, que son parte de las condiciones atmosféricas reinantes que hay en el Caribe”, explicó.

Detalló que dichas condiciones se mantendrán durante la próxima semana, por lo que “Gonzalo”, la tormenta tropical número siete de la Temporada de Ciclones Tropicales 2020, no tiene probabilidades de desarrollarse.

“El panorama para Yucatán es de tranquilidad, ‘Gonzalo’ no debe de llegar a la Península de Yucatán, aunque no desaparecerá hasta la otra semana por el ambiente que se va a encontrar en el mar Caribe, hasta ahora así lo marcan la mayoría de los modelos, que no va a pasar del Sur de la Isla Española, nisiquiera llegará a Jamaica”, aseveró.

En cuanto a “Hanna” , la tormenta tropical se encuentra en el Golfo de México, con rumbo a Texas, Estados Unidos, pero provocará un alto potencial de lluvia “fuerte a muy fuerte” en el norte.

Ante esta situación, Jorge Zavala, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lanzó la alerta para los estados de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, donde se esperan lluvias intensas durante todo el fin de semana.