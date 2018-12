Candelario Robles/MÉRIDA

En promedio unos 400 mil pavos producidos en Yucatán se comercializarán, principalmente en el mercado del sureste, en esta temporada navideña y de Año Nuevo, adelantó la Asociación de Avicultores de Yucatán.

El presidente de la Asociación de Avicultores de Yucatán, Jorge Puerto Cabrera, resaltó que este año el sector cerrará con una producción de 700 mil aves.

El dirigente de los productores destacó que Yucatán ocupa el primer lugar nacional en la producción de carne de pavo, y se espera una venta de más de 421 mil aves en esta temporada navideña, cuando se registra mayor demanda.

“La carne de pavo se vende todo el año en Yucatán, en todos los mercados del Estado, tiene mayor rendimiento para eventos sociales, reuniones, incluso tiene mucha demanda en los puestos de comida, restaurantes, mercados, fondas y su sabor gusta mucho a los yucatecos”, apuntó.

Puerto Cabrera precisó que la producción de pavo el año pasado fue de más de 600 mil aves, para el cierre de este 2018 se espera superar la meta de 700 mil aves y la producción es muy demandada en los estados del sur-sureste del país.

“La demanda del ave es alta todo el año, no solo en Yucatán sino también en Campeche, Quintana Roo, Tabasco y otros estados del sureste que prefieren el alimento yucateco por ser fresco, de buen sabor y calidad, y no el importado de Estados Unidos, ya que por estar muy congelado pierde sabor, lo que no le gusta a la gente”, resaltó.

Buena calidad

El dirigente de los productores avícolas resaltó que Yucatán es autosuficiente en la producción de pavos, pollos y otros cárnicos; se cuenta con un buen estatus fitosanitario desde hace varios años, lo que permite que las aves estén libres de enfermedades y que su producción vaya en aumento.

Añadió que esto también permite evitar la necesidad de importar la carne o animales de otros estados o del extranjero para la demanda del producto que se tiene en la entidad.

Aseveró que se espera la venta de 421 mil aves en esta temporada navideña, ya que hay mucha demanda de pavo fresco congelado, lo que beneficia a los productores yucatecos que se dedican a esa actividad en la crianza de pavos blancos.