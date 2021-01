Yucatán, con autorización del Gobierno Federal para comprar vacunas contra la Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, solicitara que los gobiernos de cada estado pudieran adquirir las vacunas contra la Covid-19 por su cuenta, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó esta moción.

Este viernes durante su conferencia mañanera AMLO anunció que cualquier empresa privada y gobierno local en México pueden comprar vacunas contra Covid, además de que recalcó que no habrá retrasos en las autorizaciones para importarlas.

“He dado instrucciones al secretario de Salud (Jorge Alcocer), para que hoy mismo se emita un comunicado, estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización”, declaró.

“¿Por qué doy la instrucción? No quiero que se malinterprete, hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas, lo mismo en el caso de los gobiernos estatales; quieren adquirir vacunas, están en libertad de hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería, es un asunto muy serio”, recalcó.

“Es mejor definir las reglas, no va a haber retrasos en las autorizaciones”, puntualizó.

Sin embargo, el mandatario mexicano dejó en claro que es difícil adquirir en este momento las vacunas dado la alta demanda que existe a nivel mundial.

López Obrador detalló las reglas para que empresas y gobiernos locales pueden adquirir la vacuna contra el nuevo coronavirus.

“Solo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, a todos en general, público y privado. Los únicos requisitos son el contrato, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada (…) y también dónde se van a aplicar, para que no existan duplicidades”, dijo.

“Vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos, es universal y gratuita, ese es nuestro compromiso, y estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas, ya se tienen los contratatos, ya se tiene el presupuesto”, resaltó.

El mandatario mexicano apuntó que tendrán el apoyo de su administración para transportar la vacuna, siempre y cuando se unan al programa nacional de vacunación.

Propuesta de Vila Dosal

Fue ayer durante una reunión de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con gobernadores y funcionarios de la salud del Gobierno de México, que el mandatario estatal, Mauricio Vila Dosal solicitó que los gobierno de cada estado pudieran adquirir por su propia cuenta vacunas contra el coronavirus Covid-19.

El Gobernador reiteró la apertura de los Gobiernos estatales de coadyuvar con la Federación para sacar adelante la estrategia de vacunación en beneficio de la población de Yucatán y todo el país, por lo que, recalcó, sigue a disposición la experiencia, infraestructura, equipamiento y recurso humano de los estados y sus Consejos estatales de Vacunación.

Dicha petición fue desechada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, quien respondió que esta opción, de acuerdo a la guía técnica de la estrategia nacional de vacunación, no es viable, ya que estos esfuerzos adicionales alterarían la distribución equitativa.

Cabe recordar que el gobierno de Yucatán indicó que contaba con 80 millones de pesos de su presupuesto para adquirir las vacunas.

