Ante el reciente brote de mpox (antes llamado Viruela Símica) en África y la emisión de un alerta epidemiológica por parte de la Secretaría de Salud federal, la titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, doctora María José Frayre Torres, señaló que no se tienen casos de la nueva variante (Clado 1b) en el país de este padecimiento y que, la institución se está coordinado con la dependencia federal, para la atención del los casos que pudieran presentarse.

“El miércoles pasado, se emitió una alerta en México por esta situación, ahora no tenemos un tema importante. En este momento no tenemos nosotros ninguna situación de alarma pero ya no estamos preparando para la atención de los casos que se pudieran presentar más adelante, indicó.

Yucatán, libre de casos de MPOX

En Yucatán, no se ha reportado ningún caso de Mpox desde hace más de 13 meses, aunque durante los últimos tres años se han confirmado 165 casos, con 160 de ellos en 2022 y cinco en 2023. El último caso registrado en el estado ocurrió durante la semana epidemiológica 24 (del 11 al 17 de junio de 2023).

A nivel nacional, durante 2024 se han reportado 212 casos probables y 49 confirmados, distribuidos en 11 entidades federativas. Sin embargo, la variante clado 1b, que ha generado preocupación a nivel internacional, aún no ha sido detectada en el territorio mexicano.

¿Cómo puedes evitar contagiarte de Mpox?

Acerca de las medidas de prevención para esta enfermedad, la doctora Frayre Torres indicó que es necesario fortalecer las medidas de higiene.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las medidas que se deben observar son evitar el contacto cercano con personas infectadas, practicar una buena higiene mediante el lavado frecuente de manos, utilizar equipo de protección personal, como mascarillas y guantes, si se está cuidando a una persona infectada y también se debe evitar el contacto con objetos contaminados, como ropa o ropa de cama de personas contagiadas.

En 2024, en el país se han registrado un total de 212 casos probables y 49 confirmados de mpox, que se encuentran distribuidos en 11 entidades federativas: 29 son de la Ciudad de México, siete de Quintana Roo, tres de Jalisco, dos de Morelos y Puebla, cada uno, y el resto son del Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

La variante clado II la única detectada en todos los casos analizados en México, y hasta el momento no se ha identificado la nueva variante clado 1b.