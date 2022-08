Aseguran que nueva ley en Yucatán combatirá la violencia contra las mujeres

Especialistas en política y activistas consideran que la aprobación reciente y entrada en vigor de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género en Yucatán marcará un precedente en las futuras generaciones y los procesos de elección popular, por lo que se da un paso adelante para que las mujeres pueden tener una mayor participación democrática, no solo en Mérida , sino en el interior del Estado .

Con este nuevo reglamento se precisa que quienes tengan antecedentes de violencia de género no podrán ocupar cargos públicos; por ello, alcaldesas y alcaldes se sumaron al esfuerzo para lograr este cambio en beneficio de las mujeres yucatecas.

Hay que recordar que hace unas semanas, el Congreso del Estado inició por unanimidad la Ley 3 de 3 contra la violencia, gracias al trabajo que se realizó en coordinación con la sociedad civil para cerrar el paso a ocupar cargos públicos y de elección a esas personas que ejerzan violencia.

Se explica que dicha ley establece tres puntos elementales que son: no ser deudor alimentario, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género.

El Gobierno del Estado detalló que el marco legal en Yucatán contra la violencia hacia las mujeres se fortalece y contribuye al trabajo impulsado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, que aboga por una entidad más justa y segura para las mujeres a través de 3 ejes: fortalecimiento institucional, prevención y atención a las violencias y empoderamiento económico y social.

En su momento, la coordinadora de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán ( Amisy ), María Eugenia Núñez Zapata, destacó que este paso en la historia del Estado no es producto de la casualidad, sino de la “genética feminista, que no sólo es para las mujeres, sino para los valientes hombres que no se intimidan ante una mujer inteligente y valiente”.

También, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, dijo que esta ley pone filtros para algún candidato a elección popular. y todos”, externó.

Hay que recordar que, a finales de julio pasado, el alcalde de Oxkutzcab , Juan José Martín Fragoso, se vio involucrado en un presunto caso de acoso sexual contra una mujer en un bar, lo cual más tarde fue reconocido y justificado por el munícipe a a través de sus redes sociales, lo que motivó que se pidiera fuera inhabilitado de por vida para ocupar otro cargo público.

En su momento, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Vida Gómez Herrera, explicó que dicha sanción sería posible a través de la entrada en vigor de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, que evita que agresores de mujeres lleguen al poder en la entidad .