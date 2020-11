Yucatán: Coronavirus frena eventos y convenios nacionales e internacionales para Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Este año debió ser el de mayor promoción e impacto a nivel internacional para Mérida, pues ya se tenían concretados diversos convenios y eventos internacionales con Francia, Italia y Países Bajos. Sin embargo, el Covid-19 los frenó y aún no hay fecha para reprogramarlos.

El director del departamento de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Eduardo Seijo Solís, informó que suspendieron alrededor de 12 eventos con ciudades extranjeras y nacionales.

“Nosotros a finales de 2019 formamos parte de la red de Ciudades Creativas Gastronómicas de la Unesco, siendo Mérida una de las 36 capitales de todo el mundo que la conforman. Sin embargo, solo logramos hacer en enero el evento donde se tuvo la creación de la red de ciudades creativas mexicanas, pero teníamos pendiente la firma del hermanamiento con Mérida, de Extremadura, España, como parte de las actividades y no se pudo realizar”, explicó.

De igual manera se tenía planeado en mayo la participación de Mérida en la red “Délice” de las ciudades gastronómicas en Lyon, Francia, así como la asamblea general mundial anual de esa misma red, en octubre.

A mediados de este año se llevaría a cabo el Festival del Queso de Bola, que se había organizado en cooperación con los Países Bajos, específicamente con la compañía que elabora el queso que se consume de manera local, Gallo azul.

A finales de diciembre en el marco del Festival de Giacomo Puccini se iban a interpretar partituras de compositores meridanos; sin embargo, hasta el momento no se sabe si se realizará.

Cancelan conservatorio de la gastronomía mexicana

En la parte nacional no se realizaron convenios de entendimiento con Oaxaca, San Miguel de Allende, Querétaro, Puebla y en la parte internacional con Tucson, Arizona. También se canceló el conservatorio de la gastronomía mexicana que se realizaría este año.

“La mayor parte se ha pospuesto pero sin fecha, tristemente no es un no definitivo, pero no se sabe hasta cuándo se podrán hacer, porque la pandemia todavía sigue presente y las condiciones de observación y atención a la salud mundial no ha concluido, por lo que mientras no podemos hablar de eventos con otras ciudades de México y el mundo”, señaló.

Sin embargo, en el municipio se trabaja para que no se pierda el contacto con ciudades y países. Tal es el caso de los preparativos que se realizan para trabajar con el observatorio de la Unesco, de Nápoles, Italia, en donde se busca realizar diversos trabajos para dar a conocer dietas patrimoniales de la humanidad de ese ciudad y de Mérida.

“Los trabajos que realizaremos será una exposición de nuestra comida, así como de divulgación, para que jóvenes de secundaria, preparatoria y universidades, conozcan las importancia de la gastronomía tanto nacional como extranjera”, puntualizó.